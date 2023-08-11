11.08.2023
В выходные в Челябинске на площади Революции будет работать школа вождения на электросамокате
11.08.2023
За полгода южноуральцы взяли ипотечные кредиты на 65 миллиардов рублей
11.08.2023
Как сохранить сердце здоровым
11.08.2023
Верующие отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца
11.08.2023
Челябинские ученые создали вещество, которое сделает смартфоны безопасными для глаз
10.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 августа (18+)
В выходные в Челябинске на площади Революции будет работать школа вождения на электросамокате
31.05.2023
В Магнитогорске электросамокат обжег своего хозяина и спровоцировал пожар в его квартире
19.05.2023
Водитель электросамоката из Челябинска, который насмерть сбил пенсионерку, заплатит два миллиона рублей
26.04.2023
Скоков призвал решить вопрос о выделении дополнительных дорожек для электросамокатов
30.03.2023
Челябинские подростки, сбитые машиной на тротуаре, получили серьезные травмы
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023