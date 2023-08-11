В выходные в Челябинске на площади Революции будет работать школа вождения на электросамокате

В предстоящие выходные, 12 и 13 августа, в Челябинске жителей и гостей города будут бесплатно учить ездить на электросамокате.

Школа вождения на электросамокате будет работать с 10 до 20 часов.

Курс обучения займет не более 10-15 минут.

Курс сочетает в себе теоретическую и практическую часть. Всем желающим расскажут, как устроен самокат, как начать поездку, где можно и где нельзя двигаться на электросамокате, объяснят принципы ответственного вождения (как передвигаться на нем так, чтобы не нарушать правила, не доставлять дискомфорт другим участникам дорожного движения и не провоцировать возникновение ДТП), как завершать поездку и парковать самокат. Кроме того, научат, как действовать в экстренных случаях.

После теоретической части будет проведена тестовая поездка на самокате по специально обустроенной территории с имитацией условий городского движения. Под присмотром опытного инструктора можно будет получить практический опыт поездки на самокате.

Организует обучение администрация города Челябинск, городская Госавтоинспекция и крупнейший российский сервис кикшеринга Whoosh.