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В ЮУрГУ открылась фотовыставка, посвященная Афганской войне

В военном учебном центре Южно-Уральского государственного университета в Челябинске открылась фотовыставка, посвященная Афганской войне.

Как сообщает сегодня, 22-го февраля, телеграм-канал «ЮУрГУ News», на стендах представлены архивные фотографии воинов-интернационалистов: выставка «Афганистан в наших сердцах» посвящена десятилетней войне, унесшей жизни более 15 тысяч человек.

Кавалер «Ордена Красной звезды» Федор Юрин презентовал свою новую книгу «На Афганской войне». Это второе произведение автора, посвященное военным действиям в Афганистане. По словам участника боевых действий, он начал писать книги, чтобы выполнить свой патриотический долг.

«Военный учебный центр ведет регулярную работу по патриотическому воспитанию. Студенты встречаются с ветеранами войны, посещают тематические мероприятия», - рассказали в ЮУрГУ.

Выставка будет работать до первого марта 2021 года в Военном учебном центре ЮУрГУ (улица Марата, 8).