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В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошел обучающий вебинар для сегмента В2В

Вебинар «Тренды социальных сетей в 2021 году для сегмента В2В», который состоялся 26 февраля, подготовили комитет ЮУТПП по информации и рекламе и SMM-агентство «Символ роста». Модератором мероприятия выступила председатель комитета, руководитель отдела рекламы и PR ООО РИАНА «Урал-пресс-информ» Евгения Машенцева.

«Очень много бизнес-вопросов предприятия и организации могут решать непосредственно в социальных сетях, поэтому знакомство с их ключевыми трендами – актуальный вопрос для данного сегмента», – отметила руководитель комитета.

«Тренды – это не то, что будет востребовано когда-либо, а то, что необходимо учитывать уже сейчас, работая с социальными сетями. Самое первое, что нужно сделать в деятельности любого предприятия – оцифровать свои решения и продукты, то есть, представить подробную и детальную информацию о них большой аудитории», – подчеркнул спикер вебинара, соучредитель SMM-агентства, тренер и автор курсов Сергей Полторак.

Следующая важная задача – вопросы платежей, логистики и транзакций в соцсетях, с помощью которых компании могут осуществлять дополнительные продажи, формировать заявки и запросы. Далее, по словам спикера, необходимо проработать варианты и скорость коммуникаций с аудиторией.

«На сегодняшний день очень много коммуникаций происходит в соцсетях – уточнение деталей, запросы на конкретную продукцию, поэтому коммуникации в чатах и мессенджерах позволяют усилить возможности общения с целевой аудиторией», – отметил спикер.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской ТПП, представителям предприятий рассказали также об ошибках, которые допускают компании при работе в соцсетях, о новых полезных инструментах и о том, как анализировать показатели. В конце онлайн-встречи каждый участник смог задать свои вопросы организаторам и получить на них подробные ответы.