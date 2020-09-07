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В южноуральском агроинженерном университете новый ректор

Общество
Сегодня, 15:06
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Автор: 
Инна Шемаева

На основании приказа министерства сельского хозяйства Российской Федерации новым ректором «Южно-Уральского государственного аграрного университета» Светлана Черепухина.

Приказ о назначении Черепухиной подписала заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Ольга Гатагова.

Напомним, Черепухина руководила вузом с 24 июня 2020 года. Она трудилась в статусе исполняющей обязанности ректора, а до этого она занимала должность проректора по финансово-экономической деятельности. 

Ранее ректором был Виктор Ливоченко (прим.ред.: брат депутата Госдумы Анатолия Литовченко). Он покинул свой пост в прошлом году предположительно  из-за скандала с  уголовным делом о приеме без экзаменов студентов из Узбекистана.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в сентябре 2017 года бывшего проректора по международным отношениям Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУГАУ) Сергея Золотых и проректора по научной работе Константина Сазонова проводились обыски.

Сотрудники УФСБ и отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Челябинской области изъяли документы и крупную сумму наличных долларов и евро. Были возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Подозреваемым грозило до пяти лет лишения свободы. По версии следствия, преподаватели одного из крупнейших аграрных вузов России по программе стажировки трудоустраивали на предприятиях Южного Урала гастарбайтеров  из стран Средней Азии.  Сразу после возбуждения уголовных дел ректор ЮУГАУ Виктор Литовченко предложил проректорам уволиться, что они и сделали. Проведенная далее проверка состава преступлений не выявила. Золотых доказал легальность хранившейся в его сейфе иностранной валюты, а Сазонов через суд добился восстановления в должности. В ближайшее время планирует вернуться на работу и Сергей Золотых, являющийся также  владельцем сети центров английского языка Zoloterra. 

Фото: сайт Южно-Уральского государственного университета

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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