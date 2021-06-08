В Златоусте появится новое пожарное подразделение (Челябинская область) появится новое пожарное подразделение. На данный момент определен участок под строительство – новое здание будет располагаться на улице Степана Разина, выделены необходимые средства и заключен договор с подрядчиком.

На территории города Златоуста в данный момент работают две пожарно-спасательные части: 8-я, в районе проспекта имени Юрия Гагарина и 45-я, в районе Закаменки. Для более оперативного реагирования дополнительно созданы два отдельных поста, но и этого порой бывает недостаточно!

«Так ближайшее к району железнодорожного вокзала подразделение располагается на расстоянии более 10 километров и для прибытия техники и личного состава зачастую требуется около 20 минут. Усложняет ситуацию и наличие железнодорожного переезда, в случае его закрытия время прибытия первого расчета увеличивается. При пожаре или ЧС, когда счет идет на секунды, промедление может стоить очень дорого», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Район вокзала имеет большую протяженность и сложный рельеф. На этой территории проживает 20 тысяч жителей, располагается 21 социально-значимый объект: детские сады и школы, больница, родильный дом, Дом детства и юношества, Дворец культуры «Железнодорожник», филиал Уральского государственного университета путей сообщения и многое другое. В непосредственной близости расположен национальный парк «Таганай». Большая площадь отведена под частный сектор, где пожары, увы, частое явление.

Стройка дело не простое и требует много знаний в разных областях, ведь необходимо еще на этапе подготовки продумать и учесть все моменты. Еще на этапе обсуждения рассматривалось несколько возможных участков. Территорию на поселке ЗЭС уже почти утвердили, но проблемы с технической стороной строительства не позволили разместить там подразделение. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки – отдельному посту 45-й пожарно-спасательной части в районе железнодорожного вокзала быть!

Здание будет включать в себя гаражное отделение на два пожарных автомобиля и административные помещения – учебный класс, пункт связи, спортивный зал, комнату отдыха, душевые, мастерскую, комнату для сушки специальной одежды. Для отопления помещений предусмотрена собственная котельная. Также закупят всё необходимое оборудование, мебель и технику.

На всех этапах строительства будет организован тщательный контроль с ежедневной фотофиксацикей, что позволит соблюсти все сроки, ведь сдача объекта назначена уже на 10 декабря 2021 года.