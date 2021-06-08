08.06.2021
В Златоусте появится новое пожарное подразделение
08.06.2021
Военный суд Челябинского гарнизона приговорил росгвардейца за убийство отца в новогоднюю ночь
08.06.2021
Челябинская область поддерживает деревенский бизнес
08.06.2021
Безруков успокоил: С лебедем, которого выпустил на волю губернатор, все в порядке
08.06.2021
На стрелявшего по людям челябинца завели уголовное дело
08.06.2021
Прибыль южноуральских предприятий за квартал выросла почти в три раза
В Златоусте появится новое пожарное подразделение
25.05.2021
Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Магнитогорске
20.05.2021
В Челябинске из полыхающего пункта приема металлов вынесли два газовых баллона
20.05.2021
Жители Челябинска заметили огромный черный столб дыма
18.05.2021
На Изумрудном карьере задержаны подростки-экстремалы, которые прыгали со скал
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
03.06.2021