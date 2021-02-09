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В Златоусте работодатель не хочет выплачивать компенсацию бывшему работнику, лишившемуся пальца на производстве

Прокуратура Златоуста (Челябинская область) обяжет производителя конфет выплатить компенсацию рабочему за оторванный палец. Молодой парень не получил от работодателя никакой компенсации за увечье на производстве, после того как ему оторвало палец.

Егор Власов (он не скрывает своего имени) устроился работать на ОАО «Южуралкондитер». Не успев обучиться, был оставлен один в смене и лишился большого пальца.

«Я работал в ночную смену. Мастер в устном приказном порядке сказала идти обучаться на станке для дробилки сахара. Обучение должно составлять около 12 часов. Этого не было. И меня не никто не должен был оставлять одного. Но меня оставили», - рассказал Егор.

Пальца парень лишился из-за неопытности. Часть конечности можно было бы пришить, если бы палец сразу вынули из станка и передали медикам. Однако этого не случилось. Молодого человека повезли в травмпункт, а оторванная часть его пальца осталась в станке.

«В травмпункте мне даже не смогли ничем перевязать палец. Только дали маленький кусочек бинта и жгут. Вызвать скорую они не смогли. По какой причине, мне неизвестно. Вообще нужно было сразу достать остаток пальца из станка, так как, если бы приехала «скорая», врачи бы его потребовали, чтобы пришить в больнице. Вместо того чтобы достать палец, наладчик станков поехал с нами в больницу на машине мастера смены», - рассказал Егор.

По какой причине рабочему не вызвали «скорую», почему не отправили Власова в больницу - неизвестно.

Компания оставила его без компенсации вреда здоровью. В прокуратуре с доводами Власова согласились и выписали предписание в адрес ОАО «Южуралкондитер».

Впереди у Егора Власова судебное разбирательство с бывшим работодателем.

На момент публикации с компанией «Южуралкондитер» связаться не удалось. Их телефоны не отвечают.