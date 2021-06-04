В Златоусте стартовал первый этап мемориала Масленникова

В Златоусте (Челябинская область) стартовал первый этап ХХХV Мемориала имени Виталия Масленникова. Он посвящен памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебных обязанностей.

У полиции Златоуста стало хорошей традицией проводить ежегодный мемориал памяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. Знаменательный мемориал в Златоусте посвящен тем, кто отважно выполнял свой служебный долг во имя мира на земле, но погиб при выполнении служебных обязанностей. Это 31 человек.

Мемориал носит имя погибшего при исполнении служебных обязанностей заместителя начальника отдела уголовного розыска челябинского УВД подполковника Виталия Масленникова.

23 июня 1986 года во время задержания преступника он, спасая жизнь находившихся рядом людей, был смертельно ранен в голову. Врачи сделали все возможное и невозможное, но спасти полицейского медики не смогли. За мужество и самоотверженные действия Виталия Масленникова посмертно наградили орденом Красной Звезды. В Ленинском районе столицы Южного Урала его именем назвали улицу, а приказом МВД от 21 января 1987 года его имя занесено навечно в списки личного состава милиции Челябинска.

Сам мемориал памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей традиционно состоится 22 июня.