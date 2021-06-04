04.06.2021
В Златоусте стартовал первый этап мемориала Масленникова
04.06.2021
Почти два килограмма марихуаны изъяли полицейские Верхнеуральского района
04.06.2021
В Челябинской области на дороге возле Южноуральска ограничат движение
04.06.2021
Челябинского замминистра предостерегли от необдуманных сообщений в Telegram
04.06.2021
Неблагополучные семьи на контроле у полицейских Челябинска
04.06.2021
В Саргазах начались работы по ремонту канализационной системы
В Златоусте стартовал первый этап мемориала Масленникова
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
03.06.2021
Провалы Челябинска
02.06.2021
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021