В Златоусте взбунтовались пожарные

Огнеборцы Златоустовской 8-й пожарно-спасательной части (Челябинская область) обратились с просьбой предать огласке назревший в отряде конфликт между начальством и простыми бойцами. Они написали заявление в прокуратуру с жалобой на условия труда и требования об обязательной вакцинации от коронавируса.

Сообщение об этом появилось в социальной сети «ЧП Златоуст».

«Роль взял на себя пришедший пять лет назад из Троицка новый начальник. И крепко он взялся за богатырей-огнеборцев. Всё бы ничего… И зачеты сдавать физические да теоретические после рабочих суток на «чугунную» голову они уже привыкли при новом руководстве, и к проверкам сверхпридирчивым, постоянным дневным и ночным, к слежке через видеокамеры. При таком подходе к подчиненному коллективу ряды пожарных начали быстро таять. Старожилы пожарных частей от греха подальше сбежали в отставку. Кто не успел дослужиться до «пенсии», просто уволился. В итоге некомплект кадров напрямую ударил по оставшимся «богатырям». И вместо графика - сутки через трое - выверенного потом и кровью сотрудников противоогненной службы, златоустовские пожарные стали заступать сутки через сутки. При этом ночные проверки, зачет никто не отменял. Приказ письменный никто не давал… А, соответственно, ни тебе дополнительного денежного стимулирования, ни отгулов… НИЧЕГО! Батрачь, «раб», за ту же зарплату, но чаще и больше да помалкивай», - говорится в сообщении.

Также сотрудники МЧС пожаловались на принудительную вакцинацию от коронавируса.

«Несогласным испытать на себе «чудо»-защиту в виде инъекции от нового вируса негласно отказывали подписывать рапорт на отпуск. Возможно, и другие механизмы давления использовали», - говорится в сообщении.

Данную информацию агентству «Урал-пресс-информ» прокомментировал врио начальника пресс-службы МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.

«Это было анонимное сообщение. Если у личного состава возникают какие-либо претензии, они всегда могут обратится к руководству. Оно открыто. Что касается вакцинации, то она добровольная. Никакой принудиловки нет. В любом случае данная ситуация на контроле, и после проверки будет принято определённое решение», - сказал Пахомов.

При этом коллектив пожарной части написал коллективное заявление в прокуратуру.

«Такое заявление есть, оно зарегистрировано и находится на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По результатам проверки будет принято решение. Скорее всего, жалобы пожарных будут направлены в трудовую инспекцию.