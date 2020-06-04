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В Златоусте жильцы обрушившегося дома вняли доводам разума и добровольно его покинули

Фото: 
Алексей Коновалов
Общество
Сегодня, 12:32
Автор: 
Евгения Александрова

В Златоусте (Челябинская область) жильцы обрушившегося вечером первого июня двухэтажного дома вняли доводам разума и добровольно, не дожидаясь решения суда о принудительном выселении, его покинули.

Из ветхо-аварийного здания три семьи переехали в предоставленное городской администрации жилье маневременного фонда вчера, третьего июня, - при помощи властей Златоуста.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" советник главы города по информационной политике Алексей Коновалов, мэрия предоставила последним жильцам дома №1 по улице Советской не только транспорт, но и грузчиков.

Что касается пустующего теперь здания барачного типа, его территорию огородят, а управление капитального строительства в ближайшее время объявит конкурс на снос. От коммуникаций, по словам Алексея Коновалова, дом уже отключили.

Все собственники квартир будут дожидаться получения новых "квадратов" в жилье маневременного фонда - дом на Советской, признанный ветхо-аварийным в 2013-м, вошел в программу переселения, рассчитанную на 2020-2021-й годы.

Напомним, первого июня, около пяти часов вечера, в двухэтажном бараке произошло обрушение перекрытия второго этажа и стен в одной из квартир на первом . В результате ЧП никто не пострадал.

Одна из трех семей, в отношении которых в суде рассматривались иски о принудительном выселении, не захотела покидать насиженное место даже после этого происшествия. Сейчас, к счастью, ситуация изменилась.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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