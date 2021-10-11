11.10.2021
В Челябинске будут судить мужчин за убийство восьмилетней давности
11.10.2021
В Златоусте жители многоэтажки жалуются на долгую жизнь без горячей воды
11.10.2021
В Челябинской области привито от ковида более 90% медиков и более 61% работников образования
11.10.2021
Экс-полицейского из Челябинска, который вымогал у бизнесмена 25 миллионов рублей, оставили на свободе
11.10.2021
Администрация Челябинска будет судиться с подрядчиком из-за погибших деревьев
11.10.2021
В Челябинске ужесточатся проверки соблюдения антиковидных мер
В Златоусте жители многоэтажки жалуются на долгую жизнь без горячей воды
11.10.2021
Власти Челябинска приняли решение закупить полимерные канализационные люки
04.10.2021
Часть домов в Челябинске остаются без отопления
27.09.2021
Жители Челябинска жалуются на отсутствие тепла
27.09.2021
Котова попросила руководителей предприятий не принимать у скупщиков лома люки
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021