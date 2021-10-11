В Златоусте жители многоэтажки жалуются на долгую жизнь без горячей воды

В Златоусте (Челябинская область) жители пятого и шестого этажей многоквартирного дома по улице Степана Разина, 118 жалуются на длительное отсутствие горячей воды.

Как сообщает общественная организация «Гражданский патруль», куда отчаявшиеся жильцы обратились за помощью, горячая вода в квартирах горожан идет лишь во время мэрских проверок. В обычное время из их кранов течет холодная вода – по причине низкого давления в трубах.

«В нашем шестиэтажном доме у многих жителей в ванной из горячего крана бежит холодная вода. Эта проблема существует уже года три, если не больше, обращались везде. Нас просто никто не слышит или не хочет слышать, водоканал скидывает на управляющую компанию, управляющая компания на водоканал», – пожаловалась общественникам жительница многострадального дома Александра Скрипкина.

Она рассказала, что, когда администрация по жалобам жильцов начинает проверки, горячая вода чудесным образом появляется. Но проходит каких-то два дня, как она исчезает вновь.

«Гражданский патруль» заявил, что направил жалобу на предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества и бездействие водоснабжающей компании в прокуратуру.

А вот какой комментарий агентство «Урал-пресс-информ» получило в мэрии Златоуста.

«Не единожды на адресе побывала выездная комиссия, в которую вошли представители УЖКХ и управляющей компании. При этом жалобщик отказывается предоставить доступ в квартиру, а значит, фактически выполнить замеры температуры и давления воды невозможно», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также в мэрии отметили, что обслуживающая организация прилагает все усилия для решения данной проблемы.

«В частности, на протяжении истекших выходных проводились тестовые замеры параметров воды, которые оказались соответствующими нормативам», - заявили в администрации Златоуста.