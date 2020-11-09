ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Трапезная для птиц

В зоопарке Челябинска создается «Птичий город»

Общество
Сегодня, 13:56
Размер текста
Автор: 
Анастасия Гончарова

Челябинский зоопарк приглашает горожан присоединиться к организации «Птичьего города» на территории зоопарка – уютной, комфортной трапезной зоны для пернатых. Челябинцы могут своими руками сделать кормушки и подарить зоопарку.

Как сообщила корреспонденту информационного агентства «Урал-пресс-информ» культорганизатор челябинского зоопарка Любовь Кадомцева, зоопарк – зона комфорта для многих птиц. И речь не только о синицах, задорно клюющих мясо под носом у льва.

 «Мы хотим обустроить максимально уютное место, в котором могли бы кормиться всю зиму разные виды птиц. Сейчас сотрудники зоопарка реставрируют кормушки, сделанные в прошлом году заботливыми детскими руками. Также создаются и новые кормушки – крепки и добротные», - пояснила она.

Чем могут помочь «Птичьему городу» челябинцы? Присоединиться к этому доброму делу - сделать своими руками кормушку из природных материалов: из дерева, пенька или веток и принести в зоопарк. Кормушки-минутки из пластиковых бутылок нежелательны, так как птицы часто травмируются об их острые края.

Кормушки можно делать разных размеров, потому что кормиться прилетают разные птицы. «Будет здорово, если у нас получится поддерживать такое разделение: маленькие кормушки – для маленьких видов, крупные – для крупных,» - выразила надежду Любовь Кадомцева.

А еще «Птичий город» - это возможность для воспитанников клуба юных биологов, что действует в зоопарке, наблюдать птиц воочию, заниматься их изучением и подсчетом особей. А птиц в зоопарке зимой собирается, как правило, множество. Помимо привычных горожанам голубей, серых ворон, воробьев и синиц, это, к примеру, поползни, дятлы (красноголовые, малые пестрые, большие пестрые), снегири, свиристели, щеглы.

Также посетители зоопарка смогут полюбоваться здесь на разных пернатых и получить информацию о том, как кормить птиц и при этом не навредить им. Ведь «Птичий город» - это зона правильного питания. Чего нельзя сказать о многих городских кормушках, в том числе, и парковых. Чего там только не лежит: и колбаса, и чипсы, и попкорн, и булки, причем, бывает и целыми буханками.

В челябинском зоопарке стараются строго отслеживать то, что находится в кормушках. Каждое утро сотрудники раскладывают для птиц специальные зерновые смеси, а для белок, для которых в зиму тоже хороша человеческая поддержка, – ореховые.

Хорошо, если люди разместят подобные кормушки у себя во дворах.

Прекрасная поддержка для городских птиц в холодное время года – это соответствующая растительность. К примеру, это ранетки, дикие яблони, рябина, боярышник, кизильник. Птицы съедают даже девичий виноград. По словам Любови Кадомцевой, его они оставляют на «черный день».

Также ценная кормовая база для пернатых сокрыта в опавшей листве. Ряд птиц, к примеру, щеглы, даже могут разгребать снег в поисках пищи. Когда снег подтаивает, то для многочисленных пернатых наступает пир на весь мир. Мы же привыкли видеть, что каждую осень городскую листву сгребают и куда-то вывозят, в мешках. Таким образом, сложно выжить червякам, жукам и прочим букашкам, голодают птицы, мерзнут корни деревьев, почва лишается удобрения - нарушается природосообразность.

По поводу размещения кормушек в зоопарке можно писать на почту.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Анастасия Гончарова
Отправить новость
Общество
03.11.20 12:16
Челябинских обезьян отправили на карантин
Общество
04.08.20 13:33
Челябинский зоопарк работает над проектом по увеличению своей площади
Общество
28.07.20 15:53
Сотрудники челябинского зоопарка поздравят своих питомцев с Международным днем тигра
Общество
08.07.20 15:18
Обитатели челябинского зоопарка в жару плавают в бассейне и принимают душ
Сегодня, 11:57
Челябинск получит паспорт готовности к отопительному сезону на этой неделе
Сегодня, 11:37
В Челябинске закончен ремонт одного из подземных переходов с выходом на Цвиллинга
Сегодня, 11:26
В Челябинской области за сутки подтверждено уже 189 случаев ковида
Сегодня, 10:40
Котова распорядилась наградить челябинцев, которые помогали ликвидировать последствия взрыва кислородной станции
Сегодня, 10:21
Дело о стихийных свалках в Красноармейском районе рассмотрит суд
Сегодня, 10:20
В ОКБ №2 Челябинска умер мужчина во время прохождения КТ
Сегодня, 10:18
Школьников Челябинской области не планируют переводить на дистант
Вчера, 18:02
За двое суток зарегистрирована смерть 14 южноуральцев с ковидом из Магнитогорска и Карталинского района
Вчера, 17:21
В Челябинской области продолжает расти число подтвержденных случаев ковида за сутки
07.11.20 14:34
В Челябинске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Михаил Резепин
Общество
Сегодня, 10:18
Школьников Челябинской области не планируют переводить на дистант
Среда обитания
Сегодня, 12:00
Кто, если не мы
В Челябинске депутаты и общественники продолжили обсуждать проблему сохранения городского бора
Новости
Сегодня, 13:38
Происшествия
В Челябинске ветеринар подозревается в получении взяток
Сегодня, 13:37
Общество
В Челябинске готовы к вводу в эксплуатацию три детских сада, два еще строятся
Сегодня, 13:07
Происшествия
В Челябинске водитель иномарки погиб после столкновения с Пазиком
Сегодня, 13:05
Общество
За сутки зарегистрирована смерть шести пациентов с ковидом
Сегодня, 12:57
Политика
На пост главы администрации Тракторозаводского района Челябинска претендуют четыре человека
Материалы рубрики
Сегодня, 13:37
Общество
В Челябинске готовы к вводу в эксплуатацию три детских сада, два еще строятся
Сегодня, 13:05
Общество
За сутки зарегистрирована смерть шести пациентов с ковидом
Сегодня, 12:21
Общество
В Сосновском районе сегодня открылась новая начальная школа
Сегодня, 12:19
Общество
В челябинском парке имени Терешковой начался монтаж ледовых дорожек
Сегодня, 12:03
Общество
Из-за несоблюдения масочного режима в Челябинске продолжают закрывать магазины
Теги
Челябинский зоопарк
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика