В зоопарке Челябинска создается «Птичий город»

Челябинский зоопарк приглашает горожан присоединиться к организации «Птичьего города» на территории зоопарка – уютной, комфортной трапезной зоны для пернатых. Челябинцы могут своими руками сделать кормушки и подарить зоопарку.

Как сообщила корреспонденту информационного агентства «Урал-пресс-информ» культорганизатор челябинского зоопарка Любовь Кадомцева, зоопарк – зона комфорта для многих птиц. И речь не только о синицах, задорно клюющих мясо под носом у льва.

«Мы хотим обустроить максимально уютное место, в котором могли бы кормиться всю зиму разные виды птиц. Сейчас сотрудники зоопарка реставрируют кормушки, сделанные в прошлом году заботливыми детскими руками. Также создаются и новые кормушки – крепки и добротные», - пояснила она.

Чем могут помочь «Птичьему городу» челябинцы? Присоединиться к этому доброму делу - сделать своими руками кормушку из природных материалов: из дерева, пенька или веток и принести в зоопарк. Кормушки-минутки из пластиковых бутылок нежелательны, так как птицы часто травмируются об их острые края.

Кормушки можно делать разных размеров, потому что кормиться прилетают разные птицы. «Будет здорово, если у нас получится поддерживать такое разделение: маленькие кормушки – для маленьких видов, крупные – для крупных,» - выразила надежду Любовь Кадомцева.

А еще «Птичий город» - это возможность для воспитанников клуба юных биологов, что действует в зоопарке, наблюдать птиц воочию, заниматься их изучением и подсчетом особей. А птиц в зоопарке зимой собирается, как правило, множество. Помимо привычных горожанам голубей, серых ворон, воробьев и синиц, это, к примеру, поползни, дятлы (красноголовые, малые пестрые, большие пестрые), снегири, свиристели, щеглы.

Также посетители зоопарка смогут полюбоваться здесь на разных пернатых и получить информацию о том, как кормить птиц и при этом не навредить им. Ведь «Птичий город» - это зона правильного питания. Чего нельзя сказать о многих городских кормушках, в том числе, и парковых. Чего там только не лежит: и колбаса, и чипсы, и попкорн, и булки, причем, бывает и целыми буханками.

В челябинском зоопарке стараются строго отслеживать то, что находится в кормушках. Каждое утро сотрудники раскладывают для птиц специальные зерновые смеси, а для белок, для которых в зиму тоже хороша человеческая поддержка, – ореховые.

Хорошо, если люди разместят подобные кормушки у себя во дворах.

Прекрасная поддержка для городских птиц в холодное время года – это соответствующая растительность. К примеру, это ранетки, дикие яблони, рябина, боярышник, кизильник. Птицы съедают даже девичий виноград. По словам Любови Кадомцевой, его они оставляют на «черный день».

Также ценная кормовая база для пернатых сокрыта в опавшей листве. Ряд птиц, к примеру, щеглы, даже могут разгребать снег в поисках пищи. Когда снег подтаивает, то для многочисленных пернатых наступает пир на весь мир. Мы же привыкли видеть, что каждую осень городскую листву сгребают и куда-то вывозят, в мешках. Таким образом, сложно выжить червякам, жукам и прочим букашкам, голодают птицы, мерзнут корни деревьев, почва лишается удобрения - нарушается природосообразность.

По поводу размещения кормушек в зоопарке можно писать на почту.