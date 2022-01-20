В зоопарке Челябинска яванской макаке делают массаж и в ее расписании дня есть релакс

Даже у яванской макаки, которая живет в зоопарке Челябинске, после новогодних праздников в расписании сеанс массажа и релаксирующие процедуры.

Такой пост с шуточным названием опубликован в группе зоопарка Челябинска. Читатели быстро отреагировали на видео.

«А есть еще вакансия на яванскую макаку? Меланхолично жевать перышко я тоже умею», - написала одна из пользователей сети.

Но все оказалось не так и смешно. В группе ответили, что на самом деле у макаки врожденная патология мышц на задней конечности, благодаря регулярным курсам массажа удается поддерживать лапу в тонусе и повышать двигательную активность.