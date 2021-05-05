Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников

В Челябинске сегодня, пятого мая, в 11 часов состоится торжественное открытие Вахты Памяти.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, до 19-го мая школьники и студенты южноуральской столицы будут ежедневно нести почетный карал у Вечного огня на аллее Славы.

Во время проведения торжественной церемонии открытия состоится передача пламени Вечного огня председателю Совета ветеранов Сосновского района Виктору Гудинову от ветерана Великой Отечественной войны, солдата особого Уральского добровольческого танкового корпуса – легендарной «дивизии черных ножей» Владимира Николаева.

В дальнейшем пламя будет направлено в село Долгодеревенское, где завтра, шестого мая, пройдет торжественная церемония зажжения Вечного огня. Мемориальный объект в Сосновском муниципальном районе создан в рамках областной программы «Огонь памяти» и по личной инициативе председателя Законодательного Собрания Челябинской области Владимира Мякуша.

В администрации Челябинска отметили, что во время несения почетного караула участники выполняют ритуал его смены, выпускают «Боевой листок», отвечают на вопросы викторины, связанные с историей мемориала «Вечный огонь» и знаменательными датами Великой Отечественной войны.

Почетный караул несут команды всех семи внутригородских районов (в каждой – по 16 человек). Часовые будут сменять друг друга каждые 20 минут. Караульное помещение расположено по адресу: улица Коммуны, 69.

С пятого по 12-е мая почетный караул будут нести 112 учеников общеобразовательных школ, с 13-го мая на Вахту Памяти заступит такое же число студентов профессиональных образовательных организаций Челябинска.

В городской мэрии напомнили, что первую Вахту Памяти открыли в 1966-м году. Место проведения – сквер Добровольцев – было выбрано не случайно. Именно отсюда провожали на фронт бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса. В советское время Пост №1 работал круглый год.

По итогам проведения Вахты Памяти самые лучшие команды будут награждены почетными грамотами «За образцовое несение Почетного караула». Кроме этого, каждая команда-участник получит благодарность «За отличную подготовку команды к несению Почетного караула» и значок вахтовца.

Организаторы мероприятия являются управление по делам молодежи администрации Челябинска, городской комитет по делам образования. Также к организации и проведению «Вахты Памяти» привлечены курсанты челябинского филиала Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.