Вечная память герою: 22-летний южноуралец погиб в ходе спецоперации на Украине

Еще один военнослужащий из Челябинской области - 22-летний Александр Тимшин - погиб в ходе спецоперации на Украине.

О гибели молодого южноуральского военного на своей странице в ВКонтакте сообщила глава Чесменского района Татьяна Жморщук.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Тимшина Александра Сергеевича (20.12.1999 года рождения), погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он отдал свою молодую жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа. Это невосполнимая утрата. Вечная слава герою Родины!» - написала Татьяна Жморщук.

Агентство «Урал-пресс-информ» выражает искренние соболезнования семье погибшего героя и глубоко скорбит о случившемся. Вечная ему память.

Отметим, с начала спецоперации на Украине погибли уже 13 военнослужащих из Челябинской области:

- ефрейтор Максим Гаганов из Магнитогорска,

- 24-летний младший сержант Данил Василенко из Магнитогорска,

- 26-летний старший лейтенант Валерий Осколков из Магнитогорска,

- 27-летний старший лейтенант авиации Александр Подшивалов из Катав-Ивановска,

- младший сержант Максим Кравченко (уроженец Златоуста, который проживал в поселке Роза Коркинского муниципального района),

- ефрейтор Нурлан Кубжасаров из Брединского района,

- ефрейтор Максим Занин из Копейска,

- ефрейтор Вячеслав Султанов из Кунашакского района,

- офицер Константин Глушков (1985-го года рождения),

- офицер Ростислав Еременко,

- младший сержант Александр Головин,

- Александр Лаврентьев,

- Александр Тимшин.

Также известно, что на защиту Донбасса из Челябинской области отправились добровольцы. Среди них есть раненые и погибшие.