Векшин: С теми же, кто хочет "почилить", будем прощаться

Заместитель губернатора Челябинской области, курирующий политический блок и работу с территориями в кабмине, Анатолий Векшин предупредил всех чиновников и коллег по партийной работе в «Единой России», что несмотря на завершение всех избирательных кампаний в этом году, расслабляться не стоит. Те, кто не услышат это предупреждение, могут паковать чемоданы и готовиться на выход.

Накануне, третьего октября, Анатолий Векшин прилетел из Москвы, где провел, по его словам, очень плодотворные выходные.

«Вижу, что после большой избирательной кампании многим хочется расслабиться, сбавить требования к себе. Коллеги, крайне не рекомендую идти на поводу у этого желания, - предупредил Алексей Текслер. - И в партийной деятельности и на государственной службе всегда нужно выкладываться на 100%. Жду от всех своих товарищей именно такого подхода к работе. С теми же, кто хочет "почилить", будем прощаться».