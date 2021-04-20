Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы

Челябинский урбанист Лев Владов в своем сообществе в ВКонтакте заявил о неграмотной планировке участка улицы Свободы в центре города, а именно о пешеходном переходе, установленном в неудобном месте.

Владов требует власти вернуть удобный переход (который там раньше был), а неудобный (который, как едко заметил урбанист, с обеих сторон упирается в стену и парковку вместо тротуара) - убрать. Также Лев отмечает, что единственный тротуар, который имеется на том участке, является очень узким, идет вдоль торговых рядов («самых дискомфортных лотков в мире»).

Неуместность перехода на Свободы там, где он есть сейчас, Владов рассмотрел на примере девочки, перебегающей дорогу в «неположенном месте».

«Не находите ли вы эту формулировку странной? Может ли место, где было спроектировано пересечение путей, внезапно стать «неположенным»? Причем машинам все так же можно что угодно, а людям нужно делать крюк. В какой момент делать крюк пешком стало удобнее, чем на машине? А если это не так, откуда взялись подобные приоритеты?» - задается вопросом Владов.

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Он отмечает, что для человека пройти 100-150 метров - это дополнительные полторы-две минуты. По мнению урбаниста, естественно, «что ребенок (как любой другой человек) перебежит там, где выгодно, а не «где положено», особенно когда кажется, что ситуация не предвещает беды».

«А беды случаются, потому что водители расслаблены широкими аэродромами и приучены, что, если есть переход, - там будет ярко-кислотная гирлянда из десятка знаков. В этот раз ребенка не сбили. Повезет ли в следующий?» - подчеркивает урбанист.

Владов заявляет, что сегодня в Челябинске нет структуры, которая занимается аналитикой и развитием: «все занимаются ремонтом, консервацией и охранительством родного болота».

«За транспортные решения и благоустройство улиц отвечают асфальтоукладчики, а ГИБДД по сути своей не способна на что-то конструктивное и полезное. Мы живём в такой политической реальности, когда горожане являются заложниками решений чиновников и почти никак не могут на них повлиять», - сетует Владов, добавляя, что вся надежда остается на губернатора.

Интернет-пользователи горячо поддерживают позицию Владова, активно и эмоционально комментируя его пост про неудобный переход. В обсуждениях поучаствовал и сам Лев, заметивший, что Челябинск способен и на большие чудеса – например на организацию нерегулируемого перехода через восемь полос.

«Во всем мире пешеходы и велосипедисты в приоритете! У нас все поставлено с ног на голову. А уж про культуру большинства водителей лучше умолчим»; «Живу здесь, и хожу, и езжу здесь. Полностью согласен с Владовым. Переход нужен и сужение тоже. А парковка вдоль «Континента» - это вообще треш. Знака нет, который так разрешает ставить авто. Проезжаешь мимо и думаешь, как не зацепить эти жопы из пластика и металла. А там уже были аварии, сразу по три машины цепляли»; «Переход подвинули ближе к ТК. Это бизнесу выгодно. Плевать, что всем неудобно, зато человек переходит и не идет дальше по широкому тротуару, а упирается в ТК, и, скорее всего, зайдет», - делятся своим мнением горожане.

Нашелся и тот, кто считает, что так перебегать улицу Свободы, как зафиксировано на фото челябинским урбанистом, может лишь человек с невысоким IQ (он остался в меньшинстве).