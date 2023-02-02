Вернувшие из СВО мобилизованные просятся в южноуральскую ГИБДД

Сотрудники ГИБДД Челябинской области не подлежат мобилизации, а вот вернувшиеся из зоны СВО мужчины просятся на службу в Госавтоинспекицю региона.

Об этом рассказал сегодня, второго февраля, начальник ГИБДД по Челябинской области Иван Путков.

«Наши сотрудники в зону СВО не привлекаются, а вот те, кто вернулись обращаются к нам с желанием служить. У нас есть критерии отбора людей на службу в ГИБДД. Определяющим при приеме на работу будет следующее: достойно проходить службу вам должны позволять деловые, личные и нравственные качества», - отметил Путков.

Правом работы в ГИБДД сегодня обладают граждане Российской Федерации возраста 18-40 лет. Половая, религиозная и национальная принадлежность по закону не играет ключевой роли в отборе кандидатов на должность. Точно также здесь не имеет значение должностное, имущественное и социальное положение.