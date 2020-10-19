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Версия жителей Копейска, что на полигоне ТБО возгорание, не подтвердилась

Общество
Сегодня, 12:42
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На телефон горячей линии общественной организации «АнтиСМОГ» поступила жалоба от жителей Копейска, о том, что со стороны полигона «Южный» идет густой дым и чувствуется сильный запах гари.  

Экопатруль «АнтиСМОГ» выехал на полигон для того, чтобы разобраться что происходит. Версия о том, что возгорание происходит на ТБО «Южный» не подтвердилась.

«Территория полигона была обследована квадрокоптером со специальным тепловизионным оборудованием, на самом полигоне возгораний не обнаружено. Активистами были зафиксированы эндогенные пожары в 2,5 километрах от полигона на угольных отвалах. В некоторых местах температура показывала 400 градусов», - сообщили общественники.

На угольных отвалах ведутся работы по вывозу горелика. Продукты переработки горелика используют в производстве сухих смесей, цемента, кирпича, а также других видах строительных материалов.

«По нашим данным вывозом занимается Копейская организация ООО "ВеллПроп". Общественники связались с предприятием, на вопросы активистов представители сообщили нам, что работы ведутся, но им ничего не известно по поводу пожаров и переадресовали с этим вопросом в администрацию Копейска», - добавили в организации «АнтиСМОГ».

 Общественниками направлены акты о нарушении природоохранного законодательства в надзорные органы Челябинской области, и общественная организация «АнтиСМОГ» будет в дальнейшем осуществлять экологический мониторинг данной территории до решения проблемы.

 

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