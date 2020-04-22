Ветеран из Челябинска предложила создать виртуальный «Бессмертный полк»

Челябинка предложила использовать фотографии со «Стены памяти» для создания виртуального «Бессмертного полка». Ведь из-за введения режима карантина и самоизоляции горожане не смогут пройти с портретами своих предков-фронтовиков по улицам Челябинска.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась бывший председатель совета ветеранов школы № 94 Людмила Московченко. Великую Отечественную войну она помнит, как сейчас. Хотя была тогда совсем малышкой. Ей было всего три года, когда началась война. Ее отец прошел весь этот кровопролитный путь от начала и до самой победы. Он был танкистом, сам воевал и обучал новобранцев воинскому искусству. Награжден орденом «Красного знамени» и благодарностью от Сталина.

«Приближается великая дата - 75 лет Победы. Встает проблема шествия «Бессмертного полка». Я слышала предложение о создании роликов каждой семьей, но это трудно для многих. Мое предложение состоит в следующем. А нельзя ли использовать фотографии со «Стены памяти» и создать из них «Бессмертный полк» виртуальный?» - предложила Людмила Московченко.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в мае 2018 года на Кировке в Челябинске появился народный фото-мемориал - «Стена Памяти». Тогда масштабную социально-патриотическую акцию «Помни меня» поддержали четыре еще города: Озёрск, Южноуральск, Магнитогорск, Каменск-Уральский.

Для создания архитектурной композиции жители этих муниципалитетов предоставили несколько десятков тысяч фотографий близких, тех, кто внёс свой вклад в Великую Победу, но не дожил до наших дней. На каждой конструкции было размещено по 180 портретов, общая протяженность мемориала составила около километра.

Добавим, что в условиях коронавируса шествие «Бессмертного полка» вряд ли состоится. В прошлом году в Челябинске 80 тысяч человек с портретами своих предков-фронтовиков прошли в его в рядах по центральным улицам Челябинска в день 74-летия Великой Победы, 9 мая 2019 года. Участники с портретами своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны либо работавших в тылу, прошли от Южно-Уральского государственного университета по главной улице – проспекту Ленина – к Вечному огню, где возложили венки и цветы. Традиционно в голове колонны ехали красные «Победы», участники шествия несли огромную копию Знамени Победы - штандарт «Бессмертного полка Танкограда». Колонну сопровождали артисты, исполнявшие военные песни, и волонтеры.