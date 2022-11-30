Ветераны обсудили проблемы с губернатором Челябинской области и пожаловались на глав

Руководители городских и районных ветеранских организаций Челябинской области обсудили с губернатором Алексеем Текслером насущные проблемы и пожаловались на некоторых глав, которые не спешат общаться с представителями старшего поколения.

«Мы встречаемся регулярно, но последние два года из-за ковида делали это в онлайн-формате, - отметил Текслер в своем телеграм-канале. - И тем ценнее живое общение - гораздо больше возможности обсудить местные проблемы, погрузиться в конкретные ситуации».

На встрече губернатора с ветеранским активом обсудили тему газификации поселений, модернизацию коммунальной инфраструктуры и электроснабжения в муниципалитетах, строительство новых медицинских учреждений, спортивных и культурных объектов.

Ветераны привезли с собой конкретные обращения от земляков. На встречу с губернатором пригласили и министров, чтобы качественно отработать все просьбы, наказы и жалобы. «В этом и смысл - каждый представитель власти должен встречаться с людьми, слышать и уметь решать проблемы людей в любых, даже самых сложных обстоятельствах. Отговорок не должно быть», - подчеркивает губернатор.

Но далеко не все представители власти на местах придерживаются этого же мнения.

«Ветераны пожаловались, что не все главы муниципалитетов регулярно с ними встречаются», - отметил Текслер и пока не стал называть имена и фамилии мэров, на которых поступили жалобы. Губернатор надеяться, что провинившиеся быстро исправят свои оплошности. А вот какое наказание ждет тех, кто не повернется лицом к людям, глава региона не сказал.

Алексей Текслер также поделился с активом, что в проекте бюджета на 2023 год сохранен весь перечень льгот для ветеранов, запланирована индексация всех социальных выплат. Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла имеют право на ремонт жилья, газификацию, санаторно-курортное лечение, а также льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрены ежемесячные денежные выплаты детям погибших участников Великой Отечественной войны и другие.

На встрече состоялся также обстоятельный разговор о задачах, стоящих перед экономикой региона в период проведения специальной военной операции, о мерах поддержки предприятий, российских вооруженных сил, об оказании помощи мобилизованным и их семьям.

Губернатор поблагодарил ветеранские организации, которые откликнулись на призыв укреплять связи с военкоматами, оказывать помощь. Глава региона также отметил ключевую роль ветеранов в части патриотического воспитания, передачи исторической правды, преемственности поколений, сохранения общественного согласия.