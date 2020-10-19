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Вице-мэр Магнитогорска покинул занимаемый пост

Общество
Сегодня, 10:46
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Заместитель главы по городскому хозяйству Магнитогорского городского округа (Челябинская область) Юлий Элбакидзе покинул занимаемый пост.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии уточнили, Юлий Соломонович занимал должность вице-мэра Магнитогорска

С 19 октября исполняющим обязанности заместителя главы по городскому хозяйству назначен Дмитрий Грошев.

 

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