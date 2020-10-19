Вице-мэр Магнитогорска покинул занимаемый пост
Общество
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Заместитель главы по городскому хозяйству Магнитогорского городского округа (Челябинская область) Юлий Элбакидзе покинул занимаемый пост.
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В мэрии уточнили, Юлий Соломонович занимал должность вице-мэра Магнитогорска
С 19 октября исполняющим обязанности заместителя главы по городскому хозяйству назначен Дмитрий Грошев.
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