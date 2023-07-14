Виктор Рашников открыл вторую очередь проекта «Притяжение»

В Магнитогорске (Челябинская область) в канун Дня металлурга, который в этом году Россия будет отмечать 16 июля, открыли вторую очередь курорта «Притяжение».

Напомним, инициатором и ключевым инвестором масштабного проекта по преобразованию городской среды является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Вместе с ним в запуске второй очереди проекта приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, к уже освоенной площади парка «Притяжение» добавилось свыше ста гектаров благоустроенной территории.

Один из основных объектов второй очереди – искусственный видовой холм высотой 36 метров, на вершине которого оборудована смотровая площадка. На холме созданы различные объекты для активного отдыха: трассы с всесезонным покрытием для начинающих сноубордистов и горнолыжников, для катания на тюбингах и занятий маунтинбайком. Также в составе объектов второй очереди готовится к открытию зиплайн-троллей – металлический трос длиной 440 метров, по которому можно совершить скоростной спуск к искусственному озеру.

Озеро состоит из двух водоемов – верхнего и нижнего, между которыми сформирован многоуровневый каскад. Общая площадь зеркала озера – 12 гектаров, максимальная глубина – около шести метров. Над водоемом построен большой видовой мост протяженностью 400 метров. К услугам гостей городского курорта – лодочная станция и пляж, остров для пикников, экологическая тропа, а также парящая над водной гладью сцена.

Еще один элемент второй очереди «Притяжения» – открытый спортивный комплекс, в составе которого поля для мини-футбола, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты. Планируется открыть поле для мини-гольфа и специальную спортивно-дрессировочную площадку для собак.

Сеть велосипедных и пешеходных дорожек в парке увеличилась на 40 километров. К уже имеющимся детским площадкам добавилась водная детская площадка, которая оснащена оборудованием с подачей воды. В составе объектов второй очереди готовится к открытию еще одна детская площадка «Приключения», которая приятно удивит гостей городского курорта «Притяжение».

«Надеюсь, те новшества, которые сегодня смогли увидеть горожане – холм, озеро, спортивные объекты – придутся им по душе. У нас получается большой, очень масштабный проект – настоящий городской курорт, который мы стремимся сделать еще более насыщенным и привлекательным для магнитогорцев всех возрастов и интересов, чтобы он стал точкой притяжения для жителей и гостей города», – отметил Виктор Рашников.

На ММК напомнили, что беспрецедентный в масштабах Магнитки и региона проект «Притяжение» предполагает комплексное освоение территории площадью около 400 гектаров, которое завершится созданием круглогодичного мультифункционального паркового пространства, концептуально поделенного на кластеры со всесезонными формами досуга (развлечение, образование, спорт) и комплексом зданий общей площадью около ста тысяч квадратных метров. На одной территории расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты.

В июле 2022 года вошла в строй первая очередь проекта общей площадью 27 гектаров, из которых 23 гектара – парковая территория с зелеными насаждениями и прогулочными дорожками. Для горожан и гостей Магнитогорска были открыты информационный центр, фудмолл, роллер-парк, центральная детская площадка, пешеходный бульвар с входной группой и светомузыкальным фонтаном. Проект стал лауреатом приза зрительских симпатий Premio del Pubblico международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини-2022» сразу в двух номинациях.

В настоящее время в рамках развития городского курорта «Притяжение» продолжается строительство объектов следующей очереди, в числе которых детский крытый парк развлечений, объекты флоры и фауны. Среди перспективных проектов «Притяжения» – фристайл-арена, четырехзвездочный отель, а также строительство городских терм.