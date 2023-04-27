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27.04.2023 10:10

Виктор Рашников проинспектировал строительство объектов второй очереди «Притяжения»

Председатель Совета директоров ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников побывал с рабочим визитом на строительстве объектов второй очереди городского курорта «Притяжение».

Пуск второй очереди будет приурочен ко Дню металлурга, а значит, до введения объектов в строй осталось менее трех месяцев. Вторая очередь парка прибавит еще сто гектаров к уже освоенной территории. Основные объекты второй очереди - это видовой холм и озеро. На холме появятся смотровая площадка и различные объекты для активного отдыха, в частности, трассы с всесезонным покрытием для начинающих сноубордистов и горнолыжников, для тюбингов. Также будут оборудованы трассы для занятий маунтинбайком и зип-лайн троллея длиной 440 метров, которая свяжет вершину холма с финишной точкой у озера.

«Озеро будет состоять из двух водоемов - верхнего и нижнего. Общая площадь зеркала озера - 12 гектаров, вместе с пляжной инфраструктурой - 15 гектаров. Совсем скоро на озере появятся большой видовой мост и лодочная станция. Также будут оборудованы пляж, пикниковый остров, сцена, парящая над водной гладью, пункт проката и экотропа с болотистыми растениями», - сообщили в управлении информации и общественных связей ММК.

На данный момент велосипедная трасса, которая находится на западном склоне видового холма, сформирована полностью, ведутся работы над основанием трасс для горнолыжников и любителей тюбинга. В ближайшей перспективе – монтаж всесезонного покрытия, монтаж подъемника, освещения, беседок, станции троллея. Одновременно производится монтаж инженерных коммуникаций и системы искусственного оснежения. После выполнения этих работ строители займутся озеленением территории.

Следующим элементом второй очереди «Притяжения» станет открытый спортивный комплекс, в рамках которого появятся поля для мини-футбола, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты. Также планируются поле для минигольфа и специальная спортивно-дрессировочная площадка для собак.

В перспективе -  океанариум с оранжереей, крытый детский парк развлечений, а также другие объекты и многочисленные открытые досуговые площадки различной тематики.

В «Притяжении» на одной площадке появятся самые разные объекты для отдыха и занятий спортом. По отдельности что-то подобное есть в других городах России, но все вместе на одной площадке это появится впервые – и только в Магнитогорске.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», территория «Притяжения» буквально на глазах превращается в масштабный городской курорт, становится местом качественного отдыха для жителей и гостей города-труженика.

Притяжение
ММК
Виктор Рашников
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Анонсы событий и мероприятий на 25 апреля (18+)

24.04.2023 18:55

У православных 25 апреля - день особого поминовения усопших

24.04.2023 18:19

В Миассе полуторогодовалый ребенок утонул в ванне, возбуждено дело

24.04.2023 17:56

Житель Усть-Катава хотел приумножить сбережения, но лишился почти четверти миллиона рублей

24.04.2023 17:50

Попасть домой не получилось: Петру Конареву снова продлили содержание под стражей

24.04.2023 17:35

Владимир Путин поддержал предложения Андрея Турчака уравнять меры поддержки для всех участников СВО

24.04.2023 17:15

Магнитогорец похитил пожертвования горожан для лечения больных детей

24.04.2023 17:07

ММК принимает участие в форуме «Иннопром-2023» в Ташкенте

24.04.2023 16:45

В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса от Молодогвардейцев до Окраинского

24.04.2023 16:06

В Челябинске высаживают липы, рябины и сосны

24.04.2023 15:59

В Челябинском театре драмы апрель завершают «Дети ворона»

24.04.2023 15:41

Южноуральские дзюдоисты отличились на Всероссийских соревнованиях

24.04.2023 15:23

В Челябинске организуют 14 сезонных маршрутов для садоводов

24.04.2023 14:59

Металлурги Кыштымского медеэлектролитного завода отмечены госнаградами

24.04.2023 14:57

В Челябинской области накануне Красной горки поженились 332 пары

24.04.2023 14:42

В Челябинске Первомай праздновать будут, но без массовых мероприятий

24.04.2023 14:40

Открытие сезона на Аркаиме посвятят основателю заповедника Геннадию Здановичу

24.04.2023 14:28

В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом и расти число умерших