Виктор Рашников проинспектировал строительство объектов второй очереди «Притяжения»

Председатель Совета директоров ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников побывал с рабочим визитом на строительстве объектов второй очереди городского курорта «Притяжение».

Пуск второй очереди будет приурочен ко Дню металлурга, а значит, до введения объектов в строй осталось менее трех месяцев. Вторая очередь парка прибавит еще сто гектаров к уже освоенной территории. Основные объекты второй очереди - это видовой холм и озеро. На холме появятся смотровая площадка и различные объекты для активного отдыха, в частности, трассы с всесезонным покрытием для начинающих сноубордистов и горнолыжников, для тюбингов. Также будут оборудованы трассы для занятий маунтинбайком и зип-лайн троллея длиной 440 метров, которая свяжет вершину холма с финишной точкой у озера.

«Озеро будет состоять из двух водоемов - верхнего и нижнего. Общая площадь зеркала озера - 12 гектаров, вместе с пляжной инфраструктурой - 15 гектаров. Совсем скоро на озере появятся большой видовой мост и лодочная станция. Также будут оборудованы пляж, пикниковый остров, сцена, парящая над водной гладью, пункт проката и экотропа с болотистыми растениями», - сообщили в управлении информации и общественных связей ММК.

На данный момент велосипедная трасса, которая находится на западном склоне видового холма, сформирована полностью, ведутся работы над основанием трасс для горнолыжников и любителей тюбинга. В ближайшей перспективе – монтаж всесезонного покрытия, монтаж подъемника, освещения, беседок, станции троллея. Одновременно производится монтаж инженерных коммуникаций и системы искусственного оснежения. После выполнения этих работ строители займутся озеленением территории.

Следующим элементом второй очереди «Притяжения» станет открытый спортивный комплекс, в рамках которого появятся поля для мини-футбола, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты. Также планируются поле для минигольфа и специальная спортивно-дрессировочная площадка для собак.

В перспективе - океанариум с оранжереей, крытый детский парк развлечений, а также другие объекты и многочисленные открытые досуговые площадки различной тематики.

В «Притяжении» на одной площадке появятся самые разные объекты для отдыха и занятий спортом. По отдельности что-то подобное есть в других городах России, но все вместе на одной площадке это появится впервые – и только в Магнитогорске.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», территория «Притяжения» буквально на глазах превращается в масштабный городской курорт, становится местом качественного отдыха для жителей и гостей города-труженика.