27.04.2023
Виктор Рашников проинспектировал строительство объектов второй очереди «Притяжения»
27.04.2023
Пруд в Ленинском районе Челябинска станет центром притяжения горожан
27.04.2023
Как Владимир Богдановский побывал в гостях у создателя Чужого
26.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 апреля (18+)
26.04.2023
В Челябинской области в четверг ограничат движение на М-5 из-за буровзрывов
26.04.2023
В Еткуле провели районный форум «Я - волонтёр»
Виктор Рашников проинспектировал строительство объектов второй очереди «Притяжения»
11.04.2023
Магнитогорское «Притяжение»: перспективы развития городского курорта
05.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
02.02.2023
Виктор Рашников высоко оценил ход строительства второй очереди магнитогорского «Притяжения»
21.11.2022
Магнитогорское «Притяжение» покорило «Золотого Трезини»
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023