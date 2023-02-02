Виктор Рашников высоко оценил ход строительства второй очереди магнитогорского «Притяжения»

Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) Виктор Рашников посетил площадку реализуемого в городе металлургов проекта «Притяжение», высоко оценив ход строительных работ.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, вторая очередь проекта «Притяжение» – это 90 гектаров парковой территории, которая будет открыта для жителей и гостей Магнитогорска ко Дню металлурга уже в июле этого года. В числе самых интересных объектов – видовой холм и Большое озеро.

На сегодняшний день практически полностью завершены работы по вертикальной планировке территории второй очереди и формированию видового холма. Он поднялся на высоту 36 метров над уровнем парка, и теперь специалисты занимаются его укреплением и созданием покрытия для занятий активными видами спорта.

«Свои очертания также уже обрело и Большое озеро: продолжается укрепление дна, формирование береговой линии и обустройство набережной, заложены основания видового моста и сцены, которая будет принимать концерты и другие мероприятия между главным бульваром «Притяжения» и озером», - рассказали в пресс-службе ММК.

Еще одной достопримечательностью, непосредственно связанной с водным объектом, станет экологическая тропа, строительство которой идет в рамках намеченных планов.

Пока продолжаются работы по прокладке инженерных сетей второй очереди парка, его создатели уже выбрали поставщиков оборудования для детских площадок, веревочного городка, площадки для игры в мини-гольф, тематических маршрутов и других развлекательных объектов.

«Одновременно ведется подготовка к началу строительства объектов третьей очереди «Притяжения»: первыми зданиями, с которых начнется стройка, станут детский крытый центр развлечений, океанариум с оранжереей и северная входная группа с каскадным фонтаном», - порадовали новостями из жизни уникального проекта в пресс-службе комбината.

Продолжающиеся работы никак не мешают гостям наслаждаться первым зимним сезоном в истории городского курорта «Притяжение». Для посетителей работают информационный центр, фудмолл, открытый каток, прокат спортивного инвентаря, детская площадка, ледяной городок, горки, а также другие активности и развлечения. Только в январе парк посетили свыше 30 тысяч человек. Практически каждый день здесь проходят различные мероприятия - от мастер-классов и живых выступлений артистов до детских анимационных праздников.

Напомним, Виктор Рашников является инициатором и инвестором беспрецедентного в масштабах Магнитогорска и Челябинской области проекта, которым предусмотрено комплексное освоение территории площадью около четырехсот гектаров. В результате в городе металлургов будет создано круглогодично функционирующее мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около ста тысяч квадратных метров. На одной территории вместе расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные и парково-рекреационные объекты.