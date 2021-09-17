Виктор Рашников заложил первый камень в строительство объектов проекта «Притяжение»

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 17-го сентября, состоялась торжественная церемония закладки символического первого камня в основание объектов территории «Притяжение».

В церемонии принял участие председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, по инициативе и за счёт средств которого реализуется этот уникальный проект по преобразованию городской среды.

Церемония состоялась на месте будущей центральной входной группы многофункциональной территории «Притяжение». Перед этим ее участники ознакомились с ходом работ по строительству дорог, примыкающих к территории «Притяжение». Затем Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев оставили свои автографы на камне с памятной табличкой.

Символический первый камень под рёв клаксонов строительной техники поместили для заливки в периметр опалубки, а участники церемонии бросили туда по лопате бетона.

По словам Виктора Рашникова, законченный облик парк «Притяжение» приобретет к 2025-му году.

«Я уверен, что через четыре года эту территорию будет просто не узнать. Уже в следующем году мы планируем запустить первые объекты парка. Результатом нашей работы станет очень интересное, комфортное и удобное для горожан пространство, где каждый сможет открыть для себя новые возможности для отдыха, развлечений и активного образа жизни. Парк «Притяжение» должен стать визитной карточкой города и привлекательным местом для магнитогорцев и гостей Магнитки», – отметил Виктор Рашников.

Как напоминает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в рамках реализации в Магнитогорске проекта «Притяжение» предполагается комплексное освоение территории площадью около 400 гектаров. Здесь будет создано круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около ста тысяч квадратных метров. На одной территории расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты, рестораны и кафе.

В число ключевых объектов строительства нового парка входят музейно-образовательный комплекс, детский крытый парк развлечений, 50-метровый плавательный бассейн с фитнес-центром, крытая ледовая и фристайл арены (в центре современных видов спорта), а также четырехзвездочный отель. Кроме того, будет создана благоустроенная парковая зона, где разместятся детские площадки и озеро с пляжной зоной и набережной.

В настоящее время на территории проекта «Притяжение» ведутся строительные работы по инженерной подготовке территории и прокладке внутриплощадочных инженерных коммуникаций. В рамках этих работ на сегодняшний день смонтированы и уложены 5,75 километра труб для сетей водоснабжения и 3,13 километра труб для сетей водоотведения. Построены 24,5 километра сетей электроснабжения, включая 34 электрических колодца.

Для обеспечения электроэнергией строительной площадки и объектов первой очереди построена электроподстанция «Зеленая» мощностью 4,8 МВт. Кроме того, проведена реконструкция газораспределительной станции и сети газопровода, проходящего по территории. Завершено строительство двухкилометрового поливочного водопровода вдоль садоводческого товарищества имени Мичурина, завершаются работы по монтажу поливочного водовода протяженностью 1,3 километра на территории проекта для данного товарищества.

Наиболее масштабные работы выполнены по инженерной подготовке и строительству первого и второго этапа объекта «Бульвар» протяженностью 1,5 километра вдоль улицы Советской. Разработано 215 тысяч кубометров грунта, отсыпано 456 тысяч кубометров шлакового щебня, смонтировано 400 метров футляров для коммуникаций и проложено 1,3 километра различных трубопроводов. Сейчас ведется монтаж железобетонных емкостей под будущие зеленые насаждения.

Объем инвестиций в инженерную подготовку территории к настоящему времени составил порядка полумиллиарда рублей.

Параллельно идет строительство и реконструкция периметральных дорог проекта «Притяжение», что позволит разгрузить основные городские автодороги и сократить количество пробок в часы пик. На эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 и 2021 годах выделены 1,4 миллиарда рублей.

В июле 2021 года была запущена новая четырехполосная автодорога «Улица Притяжение» общей протяженностью 3,16 километра. Завершается реконструкция еще ряда участков улиц и дорог, прилегающих к территории будущего парка. Ведется строительство автопарковок для будущих посетителей территории парка и жителей города на две тысяч 155 машиномест общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров.

Первая очередь проекта «Притяжение» будет запущена летом 2022 года. Будут открыты центральная входная группа с цветомузыкальным фонтаном и первая очередь бульвара протяженностью около полукилометра. Также откроются первая очередь парка площадью более 23 гектаров, с дорожками и зелеными насаждениями, информационный центр и фудмолл.

Помимо этого, заработают центральная детская площадка с зоной отдыха для родителей, а также не имеющий аналогов в регионе роллер-парк, который в зимнее время будет превращаться в каток.