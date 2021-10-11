Власти Челябинска назвали сроки монтажа стелы «Город трудовой доблести»

Начало работ по монтажу центральной стелы «Город трудовой доблести» на аллее Славы в Челябинске запланировано на 18-е октября.

Об этом сегодня, 11-го октября, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

«17-го октября планируется завершить работы по обустройству основания всего комплекса объектов. Это центральная стела, левый и правый пилоны», - доложил чиновник.

На время проведения работ по возведению мемориального объекта, заказчиком которых выступает МАУ «Челябинский центр искусств», часть аллеи Славы, где появится стела, огородили высоким забором. Отметим, подрядных организаций несколько.