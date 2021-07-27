Власти Челябинска восстановят украденный у паралимпийца пандус

Управление по физкультуре и спорту администрации Челябинска восстановит украденный пандус в подъезде дома, где проживает паралимпиец Марат Романов. Об этом сообщил главный спортивный чиновник Челябинска Максим Клещевников.

«Нам удалось привлечь внебюджетные средства и новый пандус будет смонтирован в ближайшие дни», - сказал начальник городского управления по спорту.

Напомним, инцидент произошел 26 июля. У керлингиста, серебряного призера Паралимпийских игр 2014 года, трехкратного чемпиона мира Марата Романова неизвестные украли пандус, который он сделал вместе с другом.

Спортсмен проживает на первом этаже в пятиэтажном доме по улице Аносова. Для того, чтобы подняться в квартиру, ему нужно преодолеть лестничный пролет. Без дополнительной помощи он не может подняться. Таким помощником и стал пандус.

Полиция Челябинска ищет злоумышленников.

Марат Романов в 1996 году попал ДТП и получил перелом позвоночника. Из-за паралича нижней части тела он оказался прикованным к инвалидной коляске. С 2007 года начал заниматься керлингом. Он серебряный призер Паралимпийских игр-2014. трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России. Сейчас Марат - заместитель директора центра спортивной подготовки адаптивных видов спорта Челябинской области.