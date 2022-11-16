Власти Челябинской область вновь пытаются продать элитный особняк в Москве

Министерство имущества Челябинской области предпринимает новую попытку продать элитный особняк в Тимирязевском районе Москве, который был приобретен для размещения постоянного представительства региона при правительства РФ. Здание не могут продать уже почти восемь лет, а само постпредство было ликвидировано в 2022 году.

Сообщение о проведении аукциона по продаже нежилого трехэтажного здания площадью 765,7 квадратных метра в Москве опубликовано на федеральной электронной площадке ТЭК-Торг.

Особняк расположен по адресу: Дмитровский проезд, дом 4А. Трехэтажное здание с мансардой, подвалом, четырьмя отдельными кабинетами для ведения деловых встреч и совещаний, подземным гаражом, бассейном, огороженной и охраняемой территорией.

По своему прямому назначению здание южноуральского представительства в Москве изначально не использовалось, так как расположено в неудобном месте - за третьим транспортным кольцом, вдали от центра. Сначала предпринимались попытки сдать пустующие площади в аренду, но желающих не нашлось. В 2014 году решено продать здание, но заявок на участие в торгах так и не поступило. Затем в 2016 году здание вновь было выставлено на торги. Особняк предлагался по низкой для столицы цене – 243,9 миллиона рублей. Но продажа не увенчалась успехом. В 2017 году цену снизили на 40 миллионов (за 202 миллиона), но это не помогло привлечь покупателей. Еще одна попытка была предпринята в сентябре 2021 года - тогда здание продавали за 127 миллиона рублей. По оценке столичных риэлторов, челябинская недвижимость не пользуется спросом, потому что продается без земельного участка, который находится в собственности Москвы.

В этот раз стартовая цена лота составляет 117 миллионов 851 тысяча рублей. Заявки принимаются до 13 декабря 2022 года. Торги намечена на 20 декабря.

Напомним, 25 июля 2022 года первый вице-губернатор Виктор Мамин подписал постановление об упразднении постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ. Постпредство было исключено из структуры органов исполнительной власти региона. Выполняемые им функции переданы правительству Челябинской области.

Первый заместитель руководителя постпредства Олег Щегрикович, руководивший представительством в статусе и.о., был включен в состав ликвидационной комиссии. В августе 2022 года он был освобожден от занимаемой должности.