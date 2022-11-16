16.11.2022
Декретница из Копейска и ее муж поверили, что помогают полицейским
16.11.2022
Бывший высокопоставленный полицейский Троицка отправлен в колонию
15.11.2022
В Челябинске на обновление учреждений культуры направлена рекордная сумма
15.11.2022
Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону провел прием в центре подготовки мобилизованных
15.11.2022
Челябинский депутат и общественник доставил мобилизованным уральцам перевязочные пакеты
15.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 ноября (18+)
Власти Челябинской область вновь пытаются продать элитный особняк в Москве
28.08.2022
Уволен врио руководителя ликвидированного постпредства Челябинской области
14.06.2022
Олег Щегрикович вновь будет руководить постпредством Челябинской области на период смены власти
16.05.2022
Калашников покинул пост руководителя постпредства Челябинской области при правительстве
22.11.2019
Постпредство Челябинской области в Москве избыточно расходовало бюджетные средства и нарушало закон о госзакупках
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022