Власти Челябинской области усилят поддержку оперного театра

Театр оперы и балета имени Глинки в Челябинске ждет серьезное обновление в юбилейный для ведущего учреждения культуры региона год. Этому будет способствовать усиление поддержки со стороны региональных властей.

Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на заседании попечительского совета театра.

«На заседании попечительского совета договорились, что будут новые премьеры, новые постановки, создадим в фойе третьего этажа музей. Обновим театр, он не обновлялся с момента начала его работы, продолжим укрепление материально-технической базы», - заявил глава региона.

В наступившем году Челябинскому театру оперы и балета исполнится 65 лет. Празднование намечено на конец сентября 2021-го года. У коллектива большие творческие планы, которые намерены помогать реализовывать областные власти.

«Что касается поддержки региона – мы ее будем усиливать, в основном опираясь на реализацию новых творческих проектов и инициатив театра, и мы договорились с попечителями, что все те задачи, которые перед нами стоят, они будут также поддержаны. Уверен, что наш театр будет развиваться», – Алексей Текслер.

На юбилейный год намечено немало премьерных постановок. В феврале состоялась премьера балета Людвига Минкуса «Дон Кихот», в апреле театра представит премьеру оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта». В конце мая пройдет премьера спектакля «Сказки Гофмана» (совместная постановка с партнерами «Franceconcert» из Франции). В конце сентября зрителей ждет премьера оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад», в конце октября – балета Адольфа Адана «Корсар». В этом году в Челябинском оперном ждут на гастроли коллег из Большого театра Москвы (в ноябре).

Председатель попечительского совета театра Андрей Комаров поблагодарил губернатора Алексея Текслера и членов совета за активное участие в судьбе Челябинского академического театра оперы и балета. «Также выражаю огромную благодарность коллективу театра за преданность профессии и руководству за принятые меры по защите здоровья сотрудников и зрителей», – Андрей Комаров.

После совета в новом балетном зале состоялась церемония вручения грантов попечительского совета за творческий вклад в развитие театра по итогам 2020 года. Церемония вручения грантов проходит ежегодно с 2017 года. В этом году наградили 12 работников театра, среди которых артисты балета и оркестра, концертмейстеры и режиссеры.