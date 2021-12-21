Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками

В Челябинской области в суд поданы иски в отношении администраций муниципалитетов и нерадивых предпринимателей, ответственных за опасное состояние зданий рядом с детскими образовательными учреждениями.

Таков результат прокурорских проверок, проведенных по обращениям активистов регионального отделения Общероссийского Народного фронта, направивших в надзорное ведомство Челябинской области реестр недостроенных и заброшенных зданий. В антирейтинг вошли объекты с открытым доступом, находящиеся в аварийном состоянии.

Так, прокуратура предъявила исковое заявление в суд Советского района Челябинска в отношении профильного комитета администрации областного центра. Правоохранители согласились с доводами Народного фронта о том, что руины, бывшие когда-то домом на улице Кронштадтской, 18, представляют опасность для детей, поскольку находятся вблизи учебного заведения. Прокуратура требует от администрации Челябинска принять меры безопасности.

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Кроме того, комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска получил представление из-за неограниченного доступа в аварийный дом по улице Краснознаменной, 23.

Соседнее здание на Краснознаменной, 21, как выяснила прокуратура после обращения Народного фронта, имеет собственника. Компания «АлеГео Групп» уже привлекалась к ответственности за необеспечение мер безопасности. В частности, за отсутствие ограждения вокруг аварийного объекта.

Еще одно исковое заявление о сносе опасного объекта направлено в Коркинский городской суд в отношении АО «Областной аптечный склад». Как выяснила прокуратура, предпринимателям принадлежит аварийное здание на улице 50 лет Октября, 27, в поселке Роза. Оно не используется, постепенно разрушается и не имеет ограждения.

Отдельное внимание в обращении представители Народного фронта уделили многолетней проблеме опасной недостроенной школы в Чурилово, где полюбили играть дети, возвращающиеся домой с уроков.

«Недостроенная школа находится на станции Чурилово в поселке ОПМС-42, то есть в черте Челябинска, но не на балансе муниципалитета. По нашему обращению надзорное ведомство передало информацию транспортной прокуратуре, поскольку земельный участок с недостроем зарегистрирован за ОАО «Российские железные дороги». Это важный шаг, поскольку проблема вполне решаемая, если добиться включения в ситуацию РЖД», – заявил эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

В Народном фронте подчеркивают, что рассчитывают на реакцию муниципальных властей и ответственных лиц по всем объектам, указанным в реестре. В него – по результатам мониторинга общественников - вошли десять самых опасных зданий. Все они находятся вблизи детских образовательных учреждений.

Как отмечают в ОНФ, опасность представляет как состояние зданий, так и их привлекательность для асоциальных личностей. Нередко такие объекты становятся местом преступлений против детей.