Власти Миасса с помощью спонсора решили проблему с водоснабжением поселка Нижний Атлян

Власти Миасса (Челябинская область) с помощью спонсора решили проблему с водоснабжением поселка Нижний Атлян, пробурив новую скважину.

Об этом администрация города сообщила в своей официальной группе в ВКонтакте вчера вечером, 23-го ноября, напомнив, что в октябре текущего года жители записали видеоролик, в котором жаловались на отсутствие воды (обращение, в котором люди жаловались на отсутствие холодной воды и бездействие властей муниципалитета, было опубликовано в сообществе «А. Л.Текслер, помоги!» в ВКонтакте; вскоре с населением – по поручению главы региона - встретился заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров).

«Но проблема заключалась, скорее, не в отсутствии воды, а в том, что в сети не всегда было достаточно напора для ее подачи», - отметили в мэрии, добавив, что в рамках муниципальной программы «Чистая вода» реконструкция системы в Нижнем Атляне была запланирована на 2024-й год.

Однако проблема решилась уже сейчас – благодаря генеральному директору ООО «Специализированный Застройщик Компании «Финпромстрой» Александру Бирюкову, который оказал спонсорскую поддержку в решении проблем водоснабжения посёлка.

Как отмечают в администрации Миасса, благодаря его неоценимой помощи была пробурена новая дополнительная скважина, установлены насос с достаточной мощностью и автоматика, что обеспечивает необходимой напор воды для всех жителей населенного пункта.

«В начале этой недели посёлок был обеспечен постоянным водоснабжением, что позволило освободить объёмы воды, ранее забираемой котельной из системы водоснабжения», - рассказали в администрации муниципалитета.

Во вторник, 23-го ноября, на открытии новой скважины заместитель главы Миасса по городскому хозяйству и капитальному строительству Олег Карпов от имени мэра Григория Тонких вручил Александру Бирюкову благодарственное письмо, отметив, что работа не окончена: в 2022-м году будет обследована вся система водоснабжения Нижнего Атляна с целью последующей разработки рекомендаций и мер по улучшению ситуации.