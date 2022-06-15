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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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15.06.2022

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15.06.2022

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15.06.2022 11:23
Фото: Администрация Советского района Челябинска

Власти Советского района заявили о проблемах с восстановлением проезда возле гимназии №80

Власти Советского района Челябинска заявили о серьезных проблемах с восстановлением проезда возле гимназии №80 после зимних раскопок, произведенных при аварийных работах.

«15 июня закачивается срок действия ордера на восстановление благоустройства, однако газовые службы к работе так и не приступили. На подрядную организацию ООО «ГефестСтрой» за нарушение сроков восстановления благоустройства может быть наложен штраф от 50 до 100 тысяч рублей», - сообщает сегодня, 14-го июня, телеграм-канал администрации Советского района Челябинска.

Также районные власти отмечают, что теплоснабжающие службы некачественно восстановили асфальт.

В ходе объезда территории сотрудники администрации выявили, что на месте проведения работ МУП «ЧКТС» благоустройство выполнено с нарушениями: поребрики установлены не на бетонные замки, а просто на грунт; толщина слоя асфальта варьируется от двух до пяти сантиметров, при норме четыре сантиметра - у тротуаров и восемь сантиметров - у проездов; отмостка МКД Елькина-90 выполнена с уклоном к дому; не восстановлены газоны.

«Все нарушения заактированы и будут направлены в административно- техническую инспекцию для принятия мер и наложения штрафных санкций», - заявили в администрации Советского района.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Немного радио в прошедшей воде

10.06.2022 16:53

В воскресенье на Урал придет влажный арктический воздух, добавив к дождям похолодание

10.06.2022 16:41

Молодые депутаты ЗСО посетили Еткульский район