Власти Верхнеуральска с помощью приставов победили бизнес-леди, тормозившей реконструкцию школьного стадиона

В Верхнеуральске (Челябинская область) демонтирован торговый павильон, стоявший вплотную к школьной территории и мешавший реконструкции и расширению школьного стадиона. Добровольно предпринимательница отказывалась его убирать.

Решение о демонтаже принял Верхнеуральский районный суд по иску администрации Верхнеуральского городского поселения. Спорный земельный участок ранее был передан в аренду предпринимательнице, однако договор аренды давно истек, и данную территорию муниципалитет планировал использовать для расширения школьного стадиона и озеленения. Собственница павильона судебное решение неоднократно обжаловала, однако суд не принял во внимание ее доводы, в полном объеме удовлетворив иск мэрии.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, должница хоть и прекратила в павильоне торговую деятельность, не спешила убирать объект, в связи с чем к ней был применен комплекс мер принудительного исполнения в виде исполнительского сбора, ограничения на выезд из Российской Федерации, привлечение к административной ответственности.

Только после того, как с бизнес-леди стали принудительно взыскивать штраф, назначенный за административное правонарушение, гражданка решила пойти на контакт с судебными приставами, согласившись на исполнение выставленных ими требований.

Фактическому исполнению судебного решения способствовало тесное взаимодействие органа принудительного исполнения и городской мэрии. Демонтаж состоялся силами подрядной организацией, с которой муниципалитет заключил договор. Павильон был поднят с забетонированной площадки и перевезен на охраняемую территорию. Владелица вправе забрать свою торговую палатку в любой момент.