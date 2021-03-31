Власти Златоуста продолжают укреплять спортивно-культурный блок

Власти Златоуста (Челябинская область) продолжают укреплять спортивно-культурный блок.

Так, после продолжительного перерыва открылся плавательный бассейн «Сталь» (напомним, в прошлом году спортивный объект сменил собственника, став муниципальным). Как отмечают в городской мэрии, сегодня здесь налажен тренировочный процесс: в бассейне проходят занятия как для начинающих, так и для титулованных спортсменов, а также для групп здоровья.

В детском оздоровительном лагере «Горный», который в декабре 2020-го года также стал собственностью муниципалитета (так же, как и «Сталь», был выкуплен у ООО «Златоустовский металлургический завод»), развернута активная подготовка к предстоящему летнему сезону. Здесь ремонтируют корпуса, медпункт, столовую, приводят в работоспособное состояние системы безопасности. Планируется, что «Горный» начнет работу со второй летней смены.

В настоящее время руководством города продолжаются переговоры по приобретению ДК «Металлург» (является собственностью ООО «ЗМЗ») - по ключевым моментам договоренности достигнуты. Тем не менее, существует ряд правовых вопросы, для решения которых необходимо время. После заключения сделки дворец станет третьим социальным объектом, перешедшим в собственность муниципалитета за небольшой период времени.

«За то время, что городом управляет Максим Пекарский, мы уже приобрели два социальных объекта, лагерь и бассейн, и надеемся, что в ближайшее время и с третьим объектом - «ДК «Металлург» - вопрос также решится положительно», - отметил советник главы города по информационной политике Алексей Коновалов.