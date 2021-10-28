Вместе с беспилотниками: ММК тестирует технологии будущего

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) начал тестовые испытания беспилотного грузовика, по результатам которых будет сформирована концепция развития и использования компанией беспилотного автотранспорта.

Данный пилотный проект реализуется в рамках Стратегии цифровизации Группы ПАО «ММК», которая подразумевает не только внедрение готовых цифровых решений, но и апробирование новейших технологий, в том числе беспилотной техники.

Специалисты ООО «Автотранспортное управление» совместно с ООО «ММК-Информсервис» и ООО «Объединенная сервисная компания» проработали вопрос возможности использования беспилотного транспорта для организации внутризаводских перевозок и повышения эффективности цепочек поставок.

Как отмечает управление информации и общественных связей ММК, с этой целью были достигнуты договоренности с действующим поставщиком транспортных услуг компанией ООО «ТРАФТ» и производителем беспилотной платформы «ЭВОКАРГО» о проведении на территории комбината тестирования беспилотного автомобиля с электродвигателем.

Испытуемая модель беспилотного транспорта грузоподъемностью до полутора тонн используется для малотоннажных перевозок, которые составляют более 50-ти процентов внутризаводских автоперевозок и направлены на обеспечение технологического процесса и обслуживание основных агрегатов ПАО «ММК» расходными материалами и запчастями.

В качестве пилотной зоны был выбран маршрут для перевозки огнеупоров, применяемых при ремонте коксовых батарей, со склада управления подготовки производства ПАО «ММК» на склад цеха ремонта коксовых печей ООО «ОСК».

По словам директора ООО «АТУ» Виктора Шишкина, этот маршрут был выбран неслучайно, поскольку на нем сконцентрирован большой объем внутризаводских перевозов материальных ресурсов, направленных на обеспечение технологических и ремонтных процессов. На данный момент по данному направлению ежедневно перемещается около 150-ти единиц техники, в силу чего оно является приоритетным для внедрения беспилотного автотранспорта.

В рамках пилотного проекта тестирование будет продолжаться еще два месяца, в том числе в условиях приближающейся и начинающейся зимы и минусовых температур.

Анализ результатов пилотного проекта позволит сформировать концепцию применения беспилотных технологий для организации внутризаводских перевозок, основные требования к развитию инфраструктуры и логистических правил применения беспилотных транспортных средств в ПАО «ММК», а также требования к видам и техническим характеристикам беспилотного транспорта, которые целесообразно применять для транспортировки грузов на комбинате.

По мнению руководства ПАО «ММК», внедрение беспилотного транспорта – перспективное направление развития, которое позволит существенно снизить себестоимость перевозок, а система создания заказов и управления транспортом совместно с реализацией проектов ORACLE WMS (цифровизация складского хозяйства) обеспечит переход на систему поставок just in time (точно в срок), снизив затраты на складское хозяйство.

Кроме того, использование беспилотных автомобилей обеспечивает совершенно новый уровень прозрачности и безопасности перевозок и отслеживаемости перемещения транспорта.

Нельзя не отметить и абсолютную экологичность электротранспорта, что делает его привлекательным с точки зрения приоритетной для компании задачи по снижению «углеродного следа».