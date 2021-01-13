Вместо «Аэрофлота» из Челябинска в Москву будет летать «Россия»

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Вместо «Аэрофлота» из Челябинска в Москву будет летать «Россия»

С 13 января из Челябинска в Москву вместо «Аэрофлота» будет летать дочерняя компания предприятия – «Россия». Полеты пока будут осуществляться на самолетах Superjet 100. Об этом сообщили в представительстве компании «Аэрофлот» в Челябинске.

Вместе с тем, согласно расписанию челябинского аэропорта, пассажиры все также могут улететь из Челябинска в Москву на рейсе авиакомпании «Аэрофлот».

«Расписание наше не поменялось», - уточнили в пресс-службе челябинского аэропорта.

В конце декабря авиакомпания «Россия» анонсировала, что самолеты Superjet 100 начнут полеты с 13 января из Магнитогорска и Челябинска.

«Начало эксплуатации самолетов Superjet 100 проходит в рамках реализации обновленной стратегии Группы «Аэрофлот», согласно которой «Россия» сосредоточит усилия на выполнении магистральных и региональных авиаперевозок внутри страны, - говорится в сообщении авиакомпании «Россия». - Основная задача —обеспечивать удобные стыковки как с собственными рейсами, так и с рейсами авиакомпании «Аэрофлот» в базовом аэропорту Шереметьево».