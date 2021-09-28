28.09.2021
Житель Златоуста, обматеривший госинспектора национального парка, оштрафован
28.09.2021
Сразу четыре специалиста устроились в Брединскую районную больницу
28.09.2021
Во все жилые дома и социальные объекты Курчатовского района Челябинска подано отопление
27.09.2021
Более 19 с половиной тысяч южноуральцев имеют официальный статус безработного
27.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября
27.09.2021
ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов
Во все жилые дома и социальные объекты Курчатовского района Челябинска подано отопление
08.09.2021
Каслинский район первым в Челябинской области открыл отопительный сезон
10.03.2021
Как оплатить отопление без комиссии с помощью сервисов Сбербанка
04.03.2021
В Нязепетровске больше недели без тепла остаются жители 17 домов
23.01.2021
В Чурилово в мороз 14 домов, школа и детсад остались без тепла
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
24.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021