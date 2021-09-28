Во все жилые дома и социальные объекты Курчатовского района Челябинска подано отопление

В Курчатовском районе Челябинска на минувшей неделе дали тепло во все жилые дома и социальные объекты. Об этом вчера, 27 сентября, на аппаратном совещании рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Сергей Васильевич сообщил о мероприятиях по благоустройству и санитарному содержанию территорий района: «Выполняются работы по текущему содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров, проводится уборка общественных пространств, вывоз навалов мусора. У подрядчиков работает ежедневно до 15 единиц техники и до 20 человек в бригадах ручного труда».

Регулярно администрация района ведет контроль за ходом и качеством выполнения муниципальных контрактов. При неисполнении требований договоров составляются акты, выполняется претензионная работа.

«По программе «Формирование комфортной городской среды» на пешеходной зоне Комсомольского проспекта установлены новые уличные светильники в виде торшеров. Работы на данном объекте практически завершены», – подчеркнул Сергей Антипов.

В рамках программы инициативного бюджетирования благоустройство на 12 дворовых территорий находится на финишной прямой. Срок выполнения работ – первое октября. На общественном пространстве по Комсомольскому проспекту, 112-А работы выполнены на 60%. Срок окончания – 15 октября.

«Мы продолжаем проводить рейды по незаконной торговле совместно с отделом полиции Курчатовского района. За неделю составлено два материала и три протокола. Полицейские зафиксировали 83 случая административных правонарушений, по которым составлены протоколы», – добавил глава района.