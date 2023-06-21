Во всех районах Челябинска кипит работа по ремонту межквартальных проездов

В Челябинске в этом году отремонтируют около 300 тысяч квадратных метров покрытия межквартальных проездов. Для столицы Южного Урала это рекордные объемы – спасибо проекту «Дорожный рывок», реализуемый во всех семи районах областного центра.

Сегодня, 21 июня, глава города Наталья Котова провела выездное совещание, оценила ход ремонта у дома №105 по улице Братьев Кашириных в Калининском районе. Местные жители рассказали градоначальнице, что дорожного ремонта здесь не проводилось больше двух десятилетий - с момента постройки дома.

По словам Натальи Котовой, в последние годы Челябинск участвует сразу в нескольких программах, которые позволяют ремонтировать дворовые и межквартальные проезды.

«Самая первая - «Формирование комфортной городской среды», по которой ежегодно удается благоустроить от пяти до десяти дворов в каждом районе. Затем, при поддержке губернатора Алексея Текслера, добавилась программа «Инициативное бюджетирование», и по ней уже третий год мы ремонтируем именно межквартальные проезды на территории всего города», - рассказала Наталья Котова.

В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что только в Калининском районе на благоустройство, включающее ремонт дворовых и межквартальных проездов, в текущем году направлено свыше 114 миллионов рублей. Подход к работам – комплексный, в приоритете - подъезды и тротуары к социальным объектам.

В общей сложности по программам «Формирование комфортной городской среды» и «Инициативное бюджетирование» на благоустройство дворовых и межквартальных территорий в Челябинске направлено более 675 миллионов рублей.