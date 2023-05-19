Водитель электросамоката из Челябинска, который насмерть сбил пенсионерку, заплатит два миллиона рублей

Суд Ленинского района Челябинска взыскал в счет возмещения морального вреда два миллиона рублей с водителя электросамоката, по вине которого погибла пенсионерка.

Трагедия произошла в мае 2021 года. 20-летний парень, управляя электросамокатом, около дома № 54 по улице Гагарина совершил наезд на пенсионерку, которая от полученных травм впоследствии скончалась.

Родственники потерпевшей обратились в суд с требованием компенсации причиненного морального вреда, причиненного преступлением.

«С учетом позиции прокурора, которым поддержаны требования о компенсации морального вреда, суд взыскал в пользу сына, дочери и чырех несовершеннолетних внуков компенсацию морального вреда на общую сумму два миллиона рублей», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Ранее приговором Ленинского районного суда 20-летний местный житель за наезд на пенсионерку был осужден к одному году ограничения свободы.