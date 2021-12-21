Водителей просят не создавать помех для работы снегоуборочной техники

В Челябинске беспрепятственному проезду снегоуборочной техники по городским дорогам помогают экипажи ДПС. Водителей просят не создавать препятствий для ее движения.

Сотрудники ГИБДД Челябинска оказывает содействие специальным службам в очистке города от снега. Они сопровождают снегоуборочную технику для обеспечения ее беспрепятственного проезда. Водителей просят не создавать препятствий для ее движения и не оставлять свой транспорт в местах, где они могут создавать помеху работе специализированной техники.

«Водителей просят не оставлять свои автомобили на обочинах магистральных городских улиц, что затрудняет очистку и не дает в полной мере качественно очистить город от снега», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

В целях предупреждения заторов на дороги мегаполиса выведены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы.

Также ГИБДД Челябинска просит автомобилистов быть крайне осторожными и внимательными на дорогах, а также учитывать погодные условия.