Водители жалуются на пробки в засыпанном снегом Челябинске

Челябинск в полной мере ощутил последствия обильного снегопада.

Сегодня, 22-го декабря, две фуры не могли сдвинуться с места (в горку) из-за наката на Свердловском проспекте, в результате чего образовалась огромная пробка. Также жалобы поступают от водителей общественного транспорта, отмечают в пресс-службе городской администрации.

В мэрии подчеркнули, что лужи на дорогах и образование снежных «каш» связаны в первую очередь с установившимися в Челябинске плюсовыми температурами в том числе в ночное время).

В настоящее время обработка противогололедными материалами ведется точечно - для ликвидации скользкости на дорогах.

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«Напоминаем, использование ПГМ в Челябинске строго регламентировано, за этим ведется особый контроль», - отметили в городской администрации.

Ближе к вечеру среды количество используемых противогололедных материалов для обработки улично-дорожной сети Челябинска будет увеличено по причине резкого понижения температуры воздуха.

Как сообщалось ранее, сегодня улицы города расчищает более 200 единиц техники и 355 дорожных рабочих. Управляющие компании вывели на расчистку дворов около 800 дворников и два десятка единиц техники

Челябинские власти обратились к водителям и пешеходам с просьбой отнестись к временным трудностям с пониманием и быть предельно аккуратными на дорогах, не оставлять машины вдоль проезжей части и четко соблюдать правила дорожного движения.