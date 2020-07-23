Воду южноуральцам будут подвозить на новых спецмашинах

В Челябинской области приобретут 10 специальных машин для подвоза воды жителям муниципальных образований, где проблемы с водоснабжением.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

«Решение продиктовано недавней засухой в регионе, когда в муниципалитетах резко обострились проблемы с питьевой водой», - пояснил глава региона.

Будут приобретены цистерны, которые уже успели себя хорошо зарекомендовать в таких ситуациях. Автомобили смогут одновременно привозить от трех до десяти кубометров воды. «Этот резерв будет быстро направляться в территории, где будут возникать проблемы с питьевой водой», — сказал Алексей Текслер.

Напомним, текущим летом в связи с установившейся аномальной жарой в ряде муниципалитетов Челябинской области обострились проблемы с водоснабжением. В ряде муниципалитетов жители жаловались на перебои с подачей воды или низкое качество питьевой воды в кране.

Большинство обращений поступило от жителей села Хомутинино Увельского района, поселка Сухтелинский Верхнеуральского района, села Миасское и Канашево Красноармейского района, Карталов и Чесмы. Также проблемы наблюдаются в Брединском, Троицком, Варненском, Нагайбакском, Коркинском, Верхнеуральском и Еманжелинском районах.

Алексей Текслер предупредил глав о персональной ответственности за обеспечение населения водой надлежащего качества.