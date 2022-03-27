Военнослужащие Росгвардии отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 27 марта, в соединениях, воинских частях и территориальных управлениях Уральского округа Росгвардии проходят мероприятия, посвященные Дню войск национальной гвардии. В Челябинске на Алее Славы собрались неравнодушные жители чтобы почтить павших бойцов.

Профессиональный праздник был установлен указом президента Владимира Путина 16 января 2017 года. В этот день командование Росгвардии вручает военнослужащим, сотрудникам, имеющим специальные звания полиции и гражданскому персоналу награды, выносит благодарности, присваивает воинские и специальные звания.

«Созданная шесть лет назад Росгвардия стала неотъемлемым, надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан.

Вы вносите значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, осуществляете охрану общественного порядка и особо важных объектов, добиваетесь весомых результатов по этим и другим ответственным направлениям работы.

Сегодня хочу особо и отдельно обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины.

Да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации: в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно, проявляя личный героизм, грамотно, четко решаете все поставленные сложнейшие задачи.

Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас. Хочу сказать вам спасибо – спасибо за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу», - отметил в своем обращении к росгвардейцам президент страны Владимир Путин.

«В эпоху самых суровых испытаний солдаты правопорядка всегда демонстрировали исключительную стойкость, неизменно доказывая ратной службой безусловную готовность обеспечить мир и спокойствие граждан.

За прошедшие годы наше ведомство накопило большой потенциал, который сейчас на практике реализуется в интересах национальной безопасности. И мы будем последовательно продолжать реализацию приоритетных проектов развития войск, повышать их боевую и мобилизационную готовность. А в эти дни войскам национальной гвардии отведена особая роль и свой профессиональный праздник мы встречаем на марше, в походных колоннах в ходе специальной военной операции на территории Украины. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии встали на защиту русского мира. Нам поручена трудная, но благородная миссия борьбы с режимом, потерявшим человеческий облик, призывающим к физическому уничтожению стариков, женщин, детей, всех тех, кто говорит и думает по-русски.

И я благодарю весь личный состав за доблесть, мужество, профессионализм и мастерство, обеспечивающие высокий уровень поддержания стабильности правопорядка и безопасности», - сказал директор Росгвардии Виктор Золотов.

Также сегодня росгвардейцы вспоминают погибших правоохранителей и посещают их семьи.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии Уральского округа, за соединениями, воинскими частями и территориальными управлениями округа закреплены более 500 семей погибших героев-правоохранителей.



В Уральском округе Росгвардии установлено свыше 150 мемориальных досок, воздвигнуто 32 памятника военнослужащим и сотрудникам войск, ценой собственных жизней выполнивших служебно-боевые задачи. 11 образовательных учреждений и 17 улиц названы именами павших героев-росгвардейцев.