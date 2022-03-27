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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.03.2022

Магнитогорский «Металлург» повел в серии с «Авангардом»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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26.03.2022

В Челябинске срочно ищут любящих хозяев спасенные от верной смерти хвостатые карапузы

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27.03.2022

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Военный медик из Чебаркуля погиб в ходе спецоперации на Украине

Еще один южноуралец трагически погиб на Украине в ходе спецоперации при выполнении боевого задания. Это военный медик из Чебаркуля Николай Павлов.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Прощание с Николаем Павловым состоится 28 марта в 13-00 в Храме Преображения Господня Чебаркуля. У него остались жена и маленькая дочь.

Агентство «Урал-пресс-информ» глубоко скорбит вместе с родными и близкими отважного воина, разделяет с ними боль потери.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 26 марта, магнитогорский «Металлург» выиграл важнейший на сегодняшний день матч в этом
27.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске срочно ищут дом и любящих хозяев спасенные от верной смерти хвостатые карапузы – без
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, 27-го марта, уроженцу Челябинска Никите Лукашевскому, яркому, неординарн
26.03.2022

Памяти Никиты Лукашевского – талантливого музыканта и очень хорошего человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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27.03.2022 20:21

Военный медик из Чебаркуля погиб в ходе спецоперации на Украине

27.03.2022 17:09

Экипаж ДПС не дал замерзнуть автомобилистке и ее пассажирам

27.03.2022 17:08

Граждане ДНР, ЛНР и Украины могут работать в РФ без патента

27.03.2022 17:01

Алексей Текслер поздравил южноуральцев со Всемирным днем театра

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27.03.2022 16:55

Военнослужащие Росгвардии отмечают профессиональный праздник

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Уроженец Узбекистана приехал из Москвы снабжать челябинцев героином

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26.03.2022 19:54

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26.03.2022 09:43

Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом: 2:1

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25.03.2022 18:26

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25.03.2022 18:10

Анонсы событий и мероприятий на выходные

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25.03.2022 17:29

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25.03.2022 17:24

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Новые трамваи поставят в Челябинск в срок: производитель сумел найти аналоги импортных комплектующих

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25.03.2022 16:48

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25.03.2022 16:42

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25.03.2022 15:53

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25.03.2022 15:36

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25.03.2022 11:25

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В Челябинской области за взятку задержан начальник участка промышленного предприятия

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