Военный медик из Чебаркуля погиб в ходе спецоперации на Украине

Еще один южноуралец трагически погиб на Украине в ходе спецоперации при выполнении боевого задания. Это военный медик из Чебаркуля Николай Павлов.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Прощание с Николаем Павловым состоится 28 марта в 13-00 в Храме Преображения Господня Чебаркуля. У него остались жена и маленькая дочь.

Агентство «Урал-пресс-информ» глубоко скорбит вместе с родными и близкими отважного воина, разделяет с ними боль потери.