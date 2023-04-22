Волонтеры из Магнитогорска доставили на фронт передвижную баню

Недалеко от прифронтового города Сватово корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко в конце минувшей недели, 20 апреля, встретился с председателем федерации киокошинкай карате из Магнитогорска (Челябинская область) Виктором Нечкиным.

Виктор уже не первый раз приезжает в зону проведения СВО на Донбассе, вместе с волонтерской организацией «Все для победы» он доставляет бойцам одежду, обувь, все что может понадобиться на линии боевого соприкосновения. В данный момент волонтеры привезли сюда особенный груз - передвижную баню, которая в любом случае улучшит условия жизни на передовой.

«Почему вы решили помогать нашим мобилизованным парням?» - спросил Михаил Бондаренко Виктора Нечкина.

«Я считаю, это долг каждого, каждый обязан выбрать свою позицию. Наши деды воевали в Великую Отечественную, сейчас наши парни дорабатывают то, что не закончили делать они. Я считаю, это святое дело - приехать и помочь им», - отметил Виктор Нечкин.

«Выражаем особую благодарность волонтерскому движению «Все для Победы» и всем жителям Магнитогорска, Челябинской области. Спасибо вам за поддержку, за тепло ваших сердец. Отдельное спасибо хотим сказать детям за их письма. Это, как глоток свежего воздуха для нас...» - такое послание передали землякам мобилизованные парни с Южного Урала.