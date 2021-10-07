Волонтеры вручили пенсионерам подарки от Благотворительного фонда РМК

Пенсионеры, проживающие в Челябинском геронтологическом центре, получили подарки от Благотворительного фонда Русской медной компании (РМК).

Как сообщает департамент телевидения и радиовещания РМК, в центре проживает порядка 200 пожилых людей. Многие туда попали по состоянию здоровья, кто-то остался совсем один или отдал своё жильё детям. В центре они стараются жить интересно: посещают различные кружки, занимаются творчеством, играют в настольные игры.

Волонтеры, приехавшие в центр, пообщались с пенсионерами, выслушали истории из их молодости, а затем поздравили с праздником и подарили тёплые пледы и палантины от Благотворительного фонда РМК.

Одна из проживающих – 80-летняя Валентина Смысляева - всегда любила петь. Скучать в жизни ей было некогда. В школу она никогда не ходила, с детства работала в колхозе дояркой и свинаркой. В геронтологический центр попала по состоянию здоровья. В остальном, жаловаться не на что. У пенсионерки три дочери и трое внуков. Они постоянно созваниваются, а на выходные забирают бабушку домой.

«Фонд уже не первый год поддерживает пожилых людей: это и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла. В честь Дня пожилого человека, мы решили порадовать вниманием тех, кто по тем или иным причинам остался один, - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук - В дома престарелых люди ведь попадают по разным причинам: у кого-то нет детей, у кого-то проблемы со здоровьем. Врачи, конечно, ухаживают за ними, но всё равно каждому приятно получить свою толику тепла и заботы. Именно поэтому в осенний период мы решили подарить подопечным домов-интернатов пледы и палантины, чтобы таким образом согреть их теплом».

Всего волонтеры побывают в 20 домах престарелых в городах Челябинской и Свердловской областей. Подарки и внимание получат более четырёх тысяч человек.

СПРАВКА

Благотворительный фонд РМК учреждён в 2005 году по инициативе Игоря и Татьяны Алтушкиных. За годы работы Фонда поддержку получили более трёхсот тысяч человек, а общее финансирование всех проектов составило почти 2,3 миллиарда рублей. Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. Организация на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов. Фонд уже помог трём тысячам детей с онкологическими заболеваниями и закупил более тысячи цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха. Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты.