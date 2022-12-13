13.12.2022
Армянский мультфильм о храброй принцессе Анаит покажут в кинотеатрах Челябинска
13.12.2022
Восемь ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 11 месяцев 2022 года
13.12.2022
Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке
13.12.2022
Урок финансовой грамотности стоил домохозяйке 1,2 миллиона рублей
13.12.2022
Сенсорный сад в первом инклюзивном сквере Челябинска вырастят весной 2023-го
13.12.2022
Премия «Серебряный Лучник» – Урал объявила состав жюри
Восемь ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 11 месяцев 2022 года
12.12.2022
В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
30.11.2022
Крепкие морозы не помешали встрече Деда Мороза с южноуральцами
28.11.2022
Поезд Деда Мороза не остановится в Златоусте, но подольше задержится в Миассе
26.11.2022
Почти пять тысяч водителей приняли участие в акции «Внимание, переезд!» на ЮУЖД
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022