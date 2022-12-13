Восемь ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 11 месяцев 2022 года

За январь-ноябрь 2022 года на полигоне Южно-Уральской железной дороги произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. Из них шесть случаев – на железнодорожных переездах, два – вне переезда.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД – филиала РЖД, последний случай ДТП был зафиксирован на полигоне ЮУЖД на территории Республики Башкортостан. В ноябре на регулируемом переезде перегона Учалы – Шартымка произошло столкновение легкового автомобиля с тепловозом. Это третье происшествие на территории Республики Башкортостан с начала года. В августе на переезде Учалы – Шартымка уже было ДТП с участием легкового автомобиля и грузового поезда. Пассажир, находящийся в автомобиле, был госпитализирован. А в октябре между станциями Белорецк и Укшук вне железнодорожного переезда произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского поезда. Водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Еще три ДТП произошло в Оренбургской области, два из них - на участке Красногвардеец – Новоперелюбская. В феврале на данном участке произошло столкновение легкового автомобиля и состава со снегоуборочной техникой, а в июне столкнулись легковой автомобиль и грузовой поезд. Помимо этого, в июле на железнодорожном переезде между станцией Сакмарская и Разъездом 24 км произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пригородного поезда «Орлан».

В Челябинской области были зафиксированы два ДТП. В январе на переезде Жукатау – Ункурда с участием грузового поезда и легкового автомобиля. В мае вне переезда на станции Полетаево-1 столкнулись легковой автомобиль и пассажирский поезд.

В Курганской области и на территории Петропавловского отделения ЮУЖД (Северо-Казахстанская область Республики Казахстан) дорожно-транспортных происшествий не было.

С начала года на полигоне ЮУЖД дежурными по переездам зарегистрировано 146 нарушений водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям направлена в ГИБДД.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.