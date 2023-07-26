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25.07.2023

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Челябинский областной перинатальный центр
Алексей Семенов
многодетная семья
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26.07.2023 09:34
Фото: Минздрав Челябинской области

Восьмое чудо появилось в семье Беловых из Челябинской области

В семье Беловых родился восьмой ребенок. Малышка появилась на свет в Челябинской областном перинатальном центре. Теперь у родителей четыре дочки и четыре сыночка, рассказали в минздраве. «Теперь, силы уровнялись», - шутливо констатировал глава семейства.

«У нас дети рождаются поочередно. Первым был мальчик, потом родилась девочка и так чередуются уже в четвертый раз. Когда у меня родился седьмой ребенок – сын, сказали, для полной гармонии нужна еще одна девочка», – рассказывает многодетная мама, Екатерина Белова.

Старшему сыну семейства пятнадцать лет, младшему – четыре.

«Когда дочь положили рядом, словно и не было девяти месяцев. Это особая связь между матерью и ребенком. От нее я получала силы и быстрее восстанавливалась». – делится Екатерина первыми ощущениями после рождений ребенка «Здесь созданы все условия для мамы ребенка. Врачи очень грамотные. Роды прошли легко и хорошо, за что огромное спасибо замечательному медицинскому персоналу перинатального центра».

Девочку назвали Дарьей. Крошка родилась с весом 2,8 килограмма и ростом 48 сантиметров.

«Много случаев, когда молодые пары хотят иметь детей, но по определенным причинам не могут. Поэтому, если Бог дал ребенка, значит будут и силы, и возможности», – говорит Екатерина.

На выписку с папой приехали трое детей, первую встречу с сестренкой ждали с волнением. Дома готовились, помогали отцу собрать кроватку для маленькой Даши. 

«В наше время редко встречаются семье с восьмью и более детьми. Многодетным роженицам необходим особый уход и к таким родам нужно тщательно готовиться. Для этого и был построен перинатальный центр» прокомментировал Юрий Семёнов, главный врач Областного перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог Челябинской области.

По его словам, есть определённые особенности подготовки к родам и непосредственному послеродовому ведению многодетных мам. Поэтому чаще всего обычно четвертые и последующие роды проходятся в областном перинатальном центре. Он оснащен самым современным оборудованием.

«Мы с большим удовольствием берём таких пациентов. Роды прошли без осложнений, ребёнок здоров. Нам особенно приятно выписывать пополнение в большие дружные семья. Это показатель хорошо выполненной нами работы. Сейчас президентом, правительством Российской Федерации и губернатором Челябинской области активно реализуются меры поддержи таким семьям», – - отметил Семенов.

В областном перинатальном центре также находятся пациенты с различными патологиями и особенностями развития плода. 

Челябинский областной перинатальный центр
Алексей Семенов
многодетная семья
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Консультация специалиста: дополнительные перерывы «вредникам»

21.07.2023 13:38

ФСБ объяснила причины образования пробки на границе Казахстана и Челябинской области

21.07.2023 13:02

Российских школьников научат применять беспилотники

21.07.2023 12:41

Школьников из Магнитогорска наградили за содействие в раскрытии преступления

21.07.2023 12:25

Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России - на историческом максимуме

21.07.2023 12:21

ОНФ про подземные переходы в Челябинске: есть вход, но нет выхода

21.07.2023 12:10

Дети из 16 регионов приедут в Челябинск на экологический форум

21.07.2023 11:52

Молодежь Магнитки провела поэтический конкурс

21.07.2023 11:44

Для девочки, найденной в мусорном контейнере в центре Челябинска, нашлась новая семья

21.07.2023 11:40

В Магнитогорске ценят семейные традиции

21.07.2023 10:51

Челябинская область помогает школам Волновахи и Ясиноватой подготовиться к новому учебному году

21.07.2023 10:32

Челябинец, который выбросил новорожденную дочь в мусорку, останется в СИЗО еще на месяц

21.07.2023 10:16

В поликлинике Южноуральска открылся обновленный рентген-кабинет

21.07.2023 10:07

ХК «Трактор» прокомментировал увольнение спортивного директора

21.07.2023 02:40

В Челябинской области 21 июля – тепло, местами дожди и грозы