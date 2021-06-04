Возле Миасса на трассе М-5 ограничили движение транспорта

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» на пять месяцев ввели ограничение движения транспорта. Это связано с ремонтом путепровода через железную дорогу, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением работ по ремонту путепровода через железную дорогу на 1777 км федеральной автомобильной трассы М-5 «УРАЛ» (рядом с городом Миасс) введено временное ограничение транспортных средств в виде реверсивного движения по сооружению с четвертое июня по 10 октября 2021 года», - рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Схемы утверждены ФКУ Упрдор «Южный Урал» на период выполнения ремонтных дорог.

Автомобилистов просят следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. А также заранее планировать свой маршрут.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).