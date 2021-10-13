Возле Верхнеуральской тюрьмы воздвигли крест в память о митрополите Крутицком

В Челябинской области возле Верхнеуральской тюрьмы установили поклонный крест в память о святителе Петре, митрополите Крутицком.

Как от мечтают в пресс-службе регионального ГУФСИН, по одной из версий, именно здесь завершил свой жизненный путь священнослужитель.

Православный крест высотой 1,7 метра и весом около трехсот килограммов изготовлен из белого мрамора. Идея изготовить и установить его принадлежит представителям Русской Православной Церкви. В ГУФСИН России по Челябинской области инициативу РПЦ поддержали.

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Чин освящения совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. После завершения ритуала священнослужитель обратился с проповедью ко всем присутствующим.

Говоря о важности события, владыка отметил, что через внимание к традициям русского православия в современном мире происходит духовное возрождение.

После освещения поклонного креста для всех присутствующих была организована экскурсия в постоянно действующую экспозицию, рассказывающую об истории уголовно-исполнительной системы и Верхнеуральской тюрьмы.

Центральное место в экспозиции занял стенд, посвященный митрополиту Петру Крутицкому. Здесь же представлены культовые вещи, принадлежащие священнослужителям, содержащимся в политизоляторе в 30-х годах прошлого века. Все собрано по крупицам и бережно хранится для будущих поколений.

«Установка поклонного креста продолжает связь времен. Приобщение к традициям русской культуры и православным ценностям - это важная составляющая профессионально-нравственного воспитания сотрудников УИС», - отмечает начальник отдела кадров и работы с личным составом тюрьмы ГУФСИН Челябинской области майор внутренней службы Дмитрий Бидянов.

В завершении мероприятия гости познакомились с еще одной экспозицией. Их вниманию была представлена продукция производственного сектора регионального ГУФСИН.